Bolsonaro deja la cárcel para operarse de una hernia

Poco más de un mes después de ingresar en prisión, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, dejó su celda privada para pasar por quirófano. La mañana del día de Navidad se operó de una doble hernia en la ingle en un hospital privado de Brasilia. La operación estaba prevista, no fue una urgencia, y transcurrió sin problemas. Al terminar, el equipo médico explicó que Bolsonaro deberá pasar entre cinco y siete días hospitalizado.

La intervención duró tres horas y media y consistió en corregir las alteraciones en los dos lados de la ingle y en colocar un tejido para reforzar la pared abdominal. Bolsonaro fue sometido a anestesia general, pero poco después de la intervención ya pasó al cuarto en el que se recuperará los próximos días. Los médicos aprovecharán la hospitalización para realizar nuevos exámenes y otra pequeña intervención para intentar acabar con sus continuas crisis de hipo. También prevén realizar una endoscopia para revisar la esofagitis, gastritis y reflujo que también padece el expresidente.

Todos estos problemas derivan de la puñalada que sufrió en el estómago en 2018. Desde entonces, ha pasado otras siete veces por el quirófano. Los médicos del Hospital DF Star que le atendieron no quisieron pronunciarse abiertamente sobre si Bolsonaro debería pasar a prisión domiciliaria. “Veremos paso a paso, lo que podemos decir es cómo ha sido la operación de hoy y observar la evolución en los próximos días; más que eso sería imprudente por nuestra parte”, comentó el cardiólogo Brasil Ramos Caiado. En cualquier caso, subrayaron que en estos momentos Bolsonaro necesita ayuda para ir al baño y no puede estar en un lugar en que esté desasistido.

La operación fue autorizada por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que impuso varias restricciones: agentes de la Policía Federal custodiando su habitación las 24 horas, total prohibición de celulares y cualquier otro aparato electrónico en el cuarto y visitas únicamente de su esposa, Michelle Bolsonaro y de dos de sus hijos: el concejal Carlos Bolsonaro y el senador Flávio Bolsonaro.

Este último aprovechó la operación de su padre para leer, desde la puerta del hospital, una carta escrita por Bolsonaro padre, en la que reitera que él es el elegido para sustituirle en las elecciones presidenciales de 2026. “Entrego lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar a nuestro Brasil. Se trata de una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de los que confiaron en mí”, dice una parte del mensaje.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por liderar la conspiración golpista para mantenerse en el poder tras la derrota electoral que sufrió ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Cumple condena en una sala privada en la comisaría central de la Policía Federal, en Brasilia, y su primer mes entre rejas ha estado marcado por su delicado estado de salud, con recurrentes crisis de hipo. Sus abogados han pedido en varias ocasiones que cumpla prisión domiciliaria, algo que el juez Moraes ha negado repetidamente. Alega que Bolsonaro tiene un largo historial de incumplimiento de medidas cautelares, y que cuando estaba en prisión preventiva en su casa incluso intentó romper su tobillera electrónica, lo que se interpretó como un intento de fuga.

Esta semana, no obstante, Moraes concedió la primera prisión domiciliaria a uno de los cabecillas de la trama golpista condenados junto a Bolsonaro: el general Augusto Heleno, quien fuera ministro del Gabinete de Seguridad Institucional. El veterano militar, de 78 años y condenado a 21 de reclusión, alegó que padecía Alzheimer nada más entrar en prisión. El juez sospechó, pero tras una pericia policial que mostró signos de la enfermedad “en estado inicial” optó por permitirle cumplir condena en casa.

Bolsonaro y el resto de golpistas condenados están pendientes de que entre en vigor la llamada ley de la dosimetría, recién aprobada por el Congreso, que rebaja las penas considerablemente. Mientras tanto, una vez se recupere y reciba el alta deberá seguir en la comisaría de Brasilia. En paralelo, las piezas de tablero se van moviendo para las elecciones de octubre de 2026. En noviembre, su hijo Flávio aseguró por sorpresa que su padre le había nombrado sucesor y candidato presidencial. La forma en que se hizo el anuncio (a través de las redes sociales, sin hablarlo con otros familiares y miembros del partido) generó cierto malestar y algunas tensiones internas en la derecha. La carta leída ahora llega como un intento de poner fin a esas intrigas.

De esta manera, pierde fuerza, al menos de momento, la hipótesis de que el sucesor fuera el actual gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, el preferido de la derecha menos radical y del mercado financiero. En cualquier caso, las primeras encuestas de intención de voto de cara a las elecciones de 2026 muestran que, a día de hoy, Lula vencería con un margen bastante amplio a cualquiera de los posibles candidatos.