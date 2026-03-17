Marco Rubio: “Las últimas reformas económicas en Cuba no son suficientes”

El secretario de Estado de Estados Unidos insiste en que es necesario un cambio de régimen en la isla

Las reformas económicas anunciadas por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por las que los cubanos estadounidenses podrán invertir en negocios en la isla, “no son suficientes”, ha asegurado el secretario de Estado, Marco Rubio, este martes. El antiguo senador hijo de emigrantes cubanos ha subrayado también la determinación de su Administración a conseguir un cambio de régimen en Cuba.

“Tienen un sistema político y gubernamental que no pueden arreglar, la economía no funciona, así que tienen que cambiar de manera drástica. Lo que anunciaron el lunes no es lo suficientemente drástico. No va a arreglarlo. Así que tienen que tomar decisiones importantes sobre el comercio”, ha sostenido el jefe de la diplomacia estadounidense, que encabeza por la parte de su país los contactos que su Administración desarrolla con La Habana. Rubio hablaba en el Despacho Oval durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

“Su economía no funciona. Es una economía que ha sobrevivido. Lo que tienen no es siquiera una revolución, eso que tienen ha sobrevivido gracias a subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela, pero no reciben ya esos subsidios”, ha indicado el jefe de la diplomacia estadounidense, que ha reiterado sus llamamientos a un cambio de régimen.

Según Rubio, en Cuba “tienen un montón de problemas, y la gente al cargo no sabe cómo resolverlos, así que tiene que haber otra gente al cargo”.

(Noticia de última hora. Seguirá ampliación)