El juez rechaza la solicitud de Cher para obtener la custodia legal de su hijo, ingresado en un hospital psiquiátrico

Hace dos semanas, Cher (El Centro, California, 79 años) solicitaba en la Corte Superior de Los Ángeles la custodia legal de su hijo menor, Elijah Blue, nacido en 1976 durante su breve matrimonio con el teclista y cantante Gregg Allman. La artista aseguraba en los documentos judiciales presentados que Elijah, de 49 años, no es capaz de usar los recursos financieros que tiene a su disposición: 120.000 dólares anuales que le dejó su padre. Una petición que ha sido denegada por el juez, quien principalmente ha tomado la decisión teniendo en cuenta que el hijo de la artista está actualmente ingresado en un hospital psiquiátrico. El juez denegó la tutela provisional sin perjuicio, lo que significa que Cher podrá volver a presentar la solicitud si así lo desea.

En una audiencia celebrada en la ciudad californiana el viernes pasado, el magistrado dijo que no veía suficiente “urgencia” en la solicitud de la cantante de obtener la tutela de las finanzas de su hijo, quien está ingresado en un centro por sus problemas de salud mental, adicciones y tras cometer varios delitos en las últimas semanas. El juez aseguró que comprendía las preocupaciones de los amigos y familiares de Elijah con respecto a su comportamiento, pero que no creía que eso significara que “carece de capacidad o que la tutela testamentaria sea apropiada”.

Elijah, quien en 1995 fundó la banda Deadsy, compareció en la audiencia mediante una videollamada desde el hospital psiquiátrico donde se encuentra bajo custodia tras haber sido arrestado en New Hampshire por cargos de robo y daños a la propiedad tras presuntamente irrumpir en una vivienda. “El tribunal nuevamente se negó a encontrar alguna base para una tutela temporal sobre el patrimonio de Elijah. El tribunal no estaba convencido de que Cher cumpliera con su carga bajo el Código Sucesorio de demostrar que una tutela temporal era necesaria para protegerle”, dijo tras la resolución el abogado de Allman, Avi Levy, a Page Six a través de un comunicado. En su nota, añadía que seguirá oponiéndose a cualquier intento de controlar los asuntos financieros de su cliente. “Elijah está decepcionado, pero no sorprendido, por este último intento de controlar sus finanzas”, añadía.

Esta era la segunda vez que Cher —que a sus 79 años se ha enterado de que es abuela de una joven de 15 años— solicitaba la tutela de Elijah; la primera fue en diciembre de 2023. En su nueva petición, ya rechazada, la cantante sostenía que la salud mental de su hijo “se ha deteriorado significativamente” por su adicción a las drogas desde aquella petición de hace más de dos años, tras la que ambos llegaron a un acuerdo privado para mejorar la situación de Allman. “Ella está ahí afuera tratando de ayudarlo, tratando de asegurarse de que sea eficiente... para que sea la persona que ella conoce y ama. Lo mismo ocurre con su hermano [Chaz Bono] y el resto de la familia. Todos están muy tristes por lo que está sucediendo”, dijo Justin Gold, quien representa a Cher en el proceso, ante el tribunal de Los Ángeles el viernes, según recoge la revista People.

Cher y su hijo Elijah Blue Allman, en un estreno en Nueva York en diciembre de 2003. Jim Spellman (Getty Images)

“Una de las razones de la urgencia es que, mientras él está en New Hampshire mejorando, con suerte venciendo la adicción y consiguiendo algunos medicamentos, su cambio financiero puede corregirse. Y si eso sucede, y una vez que esté listo para ser liberado de cualquier cosa que suceda en New Hampshire, entonces con suerte podrá salir y no tendrá que lidiar con una clasificación y todos estos problemas que hay aquí. El daño ya está hecho, y alguien necesita ser capaz de manejarlo, y él no lo ha manejado hasta la fecha”, añadió ante la Corte Gold, haciendo referencia también a las deudas del hijo de Cher, más allá de cómo se gasta el dinero que recibe mensualmente. En su nueva petición, la cantante de Believe pedía que un tutor legal administrara el fondo fiduciario creado para su hijo por su difunto padre, argumentando que cualquier dinero que recibe del fideicomiso se “despilfarra inmediatamente” en drogas. Sin embargo, el juez ha considerado que, al estar actualmente ingresado bajo custodia, no podría hacer uso del pago correspondiente al mes de mayo.

En la documentación presentada por Cher en su solicitud puede leerse que Elijah está ahora mismo bajo custodia en el estado de New Hampshire, en la otra punta del país, y que está internado en un hospital psiquiátrico de seguridad. “Con el fin de que recupere la capacidad para responder a los cargos penales que se le imputan en dos casos, en dos condados de New Hampshire, por allanamiento de morada con agravantes, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de la propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza”, reza la petición, que también asegura que “eso es solo el conjunto de problemas actuales”.

Según Cher, los problemas de adicciones y de salud mental de su hijo menor hacen que este no tenga “capacidad para entender el concepto del dinero” y le convierten en una persona “incapaz de gestionar sus recursos financieros y de enfrentar el fraude o las malas influencias”, explica, afirmando que gasta todo el dinero que tiene a su alcance “inmediatamente”, y casi siempre en “drogas, hoteles caros y limusinas”. “Malgasta inmediatamente cada dólar que recibe del fondo instaurado por su padre, su única fuente de ingresos, sin tener en cuenta sus obligaciones ni su bienestar”, aseguraba en la demanda.

La familia ha estado envuelta en polémicas anteriormente. Madre e hijo han estado años sin hablarse; de hecho, la artista no acudió a la boda de su hijo en 2013. En 2023, Cher fue acusada en una declaración judicial por la exesposa de Elijah por supuestamente contratar a cuatro hombres para secuestrar a su hijo de una habitación de hotel y llevarlo a una clínica de rehabilitación, algo que la cantante negó rotundamente a la publicación estadounidense People. Elijah, que ha pasado por centros de rehabilitación en numerosas ocasiones, ha hablado abiertamente de su adicción a las drogas a los medios asegurando que era un niño la primera vez que probó la marihuana y el éxtasis. El músico, que en junio del año pasado fue ingresado de urgencia por una sobredosis, también abordó su adicción a la heroína y desde 2010 ha entrado y salido de periodos de rehabilitación.