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Televisión
RTVE

El ‘Grand Prix del verano’ cambia de copresentador en una edición que suma novedades

Gorka Rodríguez, conocido por ‘El Cazador Stars’, se une al equipo del programa de La 1 conducido por Ramón García y Lalachus

Gorka Rodríguez es el nuevo presentador del 'Grand Prix del Verano'.
El País
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Madrid -
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El Grand Prix del verano es una tradición de la temporada estival española (e indonesia) que se mantiene fiel a muchos de sus rasgos esenciales. Por eso, cuanto menos cambie, mejor. Pero este año el programa de La 1 regresará con varios vuelcos en su plantilla de presentadores. Gorka Rodríguez, conocido en televisión por conducir El Cazador Stars, será el rostro que acompañe como copresentador a Ramón García y Lalachus (que repite por segundo año), ha confirmado TVE este lunes en una nota de prensa en la que anuncian que el concurso comienza a grabarse esta semana.

RTVE ha tirado de un nombre de la casa para esta labor, dado que este periodista vitoriano de 42 años presenta en la radio de madrugada (de cuatro a seis) El despertador de RNE. Rodríguez, además, ya sirvió en la pasada edición de padrino del pueblo L’Alborç (Tarragona). Sustituirá a la periodista Ángela Fernández, que ha pasado una temporada en le programa. TVE promete que el concurso llegará “más grande, más participativo y más emocionante que nunca” y que el equipo “está ya preparando pruebas novedosas y sorprendentes que se sumarán a las más tradicionales, como Los troncos locos o Los pingüinos matemáticos”.

La nueva temporada del programa llega con otra novedad: la cadena pública ha ampliado la horquilla a localidades a un rango entre 3.000 y 10.000 habitantes (hasta ahora el mínimo eran 5.000 habitantes), para llevar la competición a más lugares de España. Los 12 para participar este verano son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumarraga (Euskadi).

La cadena pública recuperó el formato en 2023 adaptándose a los nuevos tiempos, con una vaquilla como mascota en vez del animal real. Ramón García ha sido el presentador principal en esta nueva era del programa. El plantel de copresentadores ha sido, sin embargo, rotatorio. En la primera edición estuvieron la youtuber Cristinini y la actriz Michelle Calvó, a las que sustituyeron Ángela Fernández y la cómica Lalachus en la tercera edición. Desde TVE confirman que mantendrá también su presencia Wilbur, en el espacio desde su regreso.

Desde su vuelta, el Grand Prix del verano ha dado buenos resultados de audiencia al prime time estival de La 1. En 2023 se convirtió en el mejor estreno del año en televisión, y, aunque su audiencia descendió un año después, el pasado verano se estabilizó en una media del 12,4% de cuota de pantalla. En la pasada edición, San Sebastián de la Gomera (Tenerife) resultó el pueblo ganador.

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