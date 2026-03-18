Grand Prix 2026′ anuncia sus 12 pueblos participantes tras ampliar la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes
El programa presentado por Ramón García regresará este verano a La 1 para llevar la competición a más lugares de España
Ya se han anunciado los 12 pueblos que competirán en el Grand Prix este verano en La 1. La nueva temporada del programa llega con una novedad: la cadena pública ha ampliando la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes (hasta ahora el mínimo eran 5.000 habitantes), para llevar la competición a más lugares de España.
Las localidades escogidas para participar este verano son Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumarraga (Euskadi).
Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar. Finalmente, 83 localidades pasaron a la siguiente fase y de esta última han salido las 12 que participarán en esta edición, explica RTVE en un comunicado.
La cadena pública recuperó el formato en 2023 adaptándose a los nuevos tiempos, con una vaquilla como mascota en vez de una real. De nuevo, Ramón García ha sido el presentador principal en esta nueva era del programa, junto con un plantel de presentadoras femeninas rotatorio, que incluye a la cómica Lalachus, la youtuber Cristinini y la actriz Michelle Calvó.
Desde su vuelta, Grand Prix ha dado buenos resultados de audiencia al prime time estival de La 1. En la pasada edición, San Sebastián de la Gomera (Tenerife) resultó el pueblo ganador de este concurso.
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