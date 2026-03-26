Kim Kardashian subasta su vestuario en ‘Todas las de la ley’ para ayudar a mujeres vulnerables: “El derecho a un abogado no debería depender de la cuenta bancaria”

La multimillonaria empresaria, aspirante a abogada y actriz pondrá a la venta este viernes las lujosas prendas que lució en la serie donde interpreta a una poderosa letrada especialista en divorcios, valoradas en un millón de dólares

Kim Kardashian ha podido fusionar su dos mundos, el de la moda y el del derecho, en la serie Todas las de la ley. Aunque el pasado noviembre la multimillonaria empresaria y estrella del reality show compartió que no había aprobado el examen de abogacía, la serie de Ryan Murphy sí le ha permitido ejercer el rol de abogada interpretando a la poderosa Allura Grant, una letrada de divorcios y socia fundadora de un bufete formado solo por mujeres (compartía reparto con Naomi Watts, Sarah Paulson o Teyana Taylor). Ahora Kardashian ha anunciado que este viernes 27 de marzo subastará el estiloso y lujoso vestuario de la ficción para ayudar a que más mujeres puedan acceder a servicios legales sin importar su situación económica: “El derecho a un abogado no debería depender del saldo en tu cuenta bancaria”, sostiene en el mensaje del anuncio publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene 353 millones de seguidores.

“Para muchas mujeres, la asistencia jurídica gratuita es la única vía para obtener una orden de alejamiento, un acuerdo de custodia justo o la oportunidad de reconstruir sus vidas desde cero. Apoyar a las supervivientes implica más que simplemente ayudarlas a irse; implica garantizar que nuestro sistema de justicia reconozca la realidad del abuso”, añade en el mensaje. “En Todas las de la ley, interpreto a una abogada que ve de primera mano cómo el sistema legal puede empoderar a las mujeres o dejarlas atrás. Pero en el mundo real, el ‘precio de la justicia’ es una barrera que muchas mujeres simplemente no pueden permitirse", escribe. “Este viernes subastaré mi vestuario de la primera temporada de Todas las de la ley ―cuyo valor se estima en alrededor de un millón de dólares― para ayudar a cerrar esa brecha. El 100% de las ganancias netas se destinará directamente a la Legal Aid Foundation of Los Angeles para financiar sus servicios legales gratuitos para mujeres que luchan por su seguridad, la de sus hijos y su futuro", explica.

“Nos estamos asegurando de que la ‘justicia para todos’ realmente sea para todos. La subasta se llevará a cabo desde el viernes 27 de marzo a las 9 a. m. (hora del Pacífico) hasta el domingo 29 de marzo a medianoche en @kardashiankloset [el sitio web donde las Kardashian-Jenner ponen piezas de su armario a la venta]”, concluye la aspirante a abogada, que en mayo de 2025 se graduó de la Facultad de Derecho tras seis años de estudios cursando el Programa de Estudios en Oficinas Legales de California (LOSP).

“Bueno… aún no soy abogada, solo interpreto a una muy elegante en la televisión”, escribió en su historia de Instagram el pasado 7 de noviembre cuando se enteró de que no había aprobado, por tercera vez, el examen que le permite ejercer en California. “Llevo seis años en este camino legal y sigo comprometida hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme, solo más estudio y aún más determinación”. En 2022, Kardashian contó en una entrevista con The Hollywood Reporter su objetivo final: “Abrir un bufete que contrate a personas que han estado encarceladas”.

Aunque aún no puede ejercer, Kardashian ha sido activista y defensora de casos como el de Alice Marie Johnson, una mujer que fue sentenciada a prisión de por vida por un delito de drogas sin violencia. Tras interceder por ella ante Donald Trump, en mayo de 2018, consiguió que el presidente la indultara. Y lo mismo hizo para Chris Young, un joven de 30 años condenado a cadena perpetua por posesión de marihuana y de medio gramo de cocaína. Su objetivo de reformar las condenadas por delitos no violentos relacionados con las drogas en Estados Unidos le llevó de nuevo a la Casa Blanca en abril de 2024, donde discutió con la entonces videpresidenta Kamala Harris sobre esa reforma.

La pasión de Kim Kardashian por la abogacía la heredó de su padre, Robert Kardashian, quien era un exitoso letrado y fue parte de la defensa del exjugador de fútbol americano y actor O.J. Simpson en el mediático caso en el que fue absuelto del asesinato de su exesposa, Nicole Simpson, y el amante de esta, Ronald Goldman.