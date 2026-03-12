TVE repite la jugada de Marc Giró y pasa ‘Al cielo con ella’, de Henar Álvarez, de La 2 a La 1

Al cielo con ella, el programa que conduce Henar Álvarez en TVE, asciende de categoría. Este domingo será su último día en La 2, según ha anunciado la cadena pública, con Nacho Duato y Lidia San José como invitados. Su siguiente emisión, en una fecha aún sin concretar, tendrá lugar en La 1 y contará con una entrevista en exclusiva con la cantante Shakira.

El late night que presenta la humorista Henar Álvarez sigue así un camino parecido al que recorrió Late Xou, el programa que presentó Marc Giró hasta que el comunicador fue contratado por Atresmedia. Al cielo con ella nació en noviembre de 2024 en RTVE Play, la plataforma gratuita de la corporación. Su estreno se convirtió en el mejor debut original de la historia de la plataforma. De ahí, saltó a La 2, donde ha emitido los domingos su segunda temporada con buenos datos de audiencia.

En febrero logró una media del 3% de cuota y 377.000 espectadores. El domingo 8 de marzo, en su última emisión hasta el momento, logró su segundo mejor dato histórico, con un 4% de cuota y 507.000 espectadores. Su récord lo consiguió el 12 de octubre de 2025, con un 5,2% de cuota y 557.000 espectadores. TVE ha decidido premiar estos resultados con un ascenso a la primera cadena.

En su debut en La 1, el programa tendrá como invitada a Shakira. El espacio viajó hasta México para entrevistar a la cantante, una charla de la que este domingo se emitirá un avance.

El salto de Al cielo con ella a La 1 llega pocos días después de que La 2 estrene un nuevo talk show, Zero dramas, conducido por la actriz Loles León, un espacio con secciones y colaboradores y que pretende abordar temas sociales de actualidad desde una perspectiva desenfadada.

Como resalta RTVE, Al cielo con ella es uno de los programas con más viralidad de la cadena pública. Desde su estreno acumula un impacto total de 378 millones de visualizaciones en redes sociales, con Instagram como red clave para el formato, donde se concentran el 67% de esas visualizaciones digitales.

Por el formato, producido por RTVE en colaboración con Producciones del Barrio, han pasado entrevistados como Ana Belén, Cristina Almeida, Alba Flores, Lolita, Juan Diego Botto, Alex de la Iglesia, Manolo García, Eduardo Casanova, Laura Escanes, Andreu Buenafuente, Asier Etxeandía, Ada Colau o la escritora Alana Portero, entre otros.

Henar Álvarez (41 años, Madrid) tiene tras de sí una consolidada trayectoria como guionista, presentadora de podcasts y colaboradora en espacios de radio y televisión. Al cielo con ella fue el primer formato en el que se ponía al frente en solitario. Lo hizo en un género, el late night, dominado por voces masculinas, con la intención de reivindicar a la mujer al frente de este tipo de formatos. Por eso, Al cielo con ella ha tratado de ser, en palabras de RTVE, “una plataforma para abordar temas de actualidad, cultura pop, feminismo y otros asuntos de interés”.

Además, Henar Álvarez acaba de ser galardonada con el premio 8M de la Delegación del Gobierno en Madrid como referente en igualdad y Al cielo con ella ha recibido también el premio al mejor programa de la Asociación Blanco, Negro y Magenta de mujeres artistas.