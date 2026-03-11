La comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz emociona en ‘La revuelta’ con un alegato por la sanidad pública
El grupo actúa junto a Jorge Drezler con una canción política ante David Broncano en TVE
Jorge Drexler estaba en La revuelta para presentar su nuevo disco, Taracá, el single Toco madera y sus conciertos, pero su gran momento en el programa quiso dedicárselo a los carnavales de Cádiz. El cantante recordó a David Broncano que uno de los recuerdos más emocionantes de su carrera fue cuando dio el pregón de la fiesta en 2013, y que lo hizo con la comparsa DSAS3, casualmente ganadora una década después de las dos últimas ediciones y que aparecieron por sorpresa en el programa para hacer un alegato a favor de la sanidad pública: “Todo el repertorio es de lo mismo”.
Primero fue Drexler quien interpretó la canción Las palabras, junto al grupo gaditano y un vibráfono. Pero el momento culmen llegó al cerrar la noche, cuando Broncano pidió que el grupo se quedara para tocar su propio tema: “Vamos a hacer una cuarteta que para nosotros es muy especial, y para la gente que nos sigue también”, contaron los gaditanos antes de cantar “la cuarteta de la campana”, que dice cosas como: “Campana contra la precariedad, el desmantelamiento y el dolor / Contra las artes del rey Baltasar y la privatización”.
La comparsa DSAS3, la ganadora del Carnaval de Cádiz 👏👏👏— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 10, 2026
El tema es “La historia del plan perfecto”, un alegato por la Sanidad pública #LaRevuelta pic.twitter.com/zrNSZZg8sb
Letra de “La campana” (Cuarteta), de la Comparsa DSAS3
Cuando dentro del castillo
A la muerte se la gana una batalla
Y se enciende un candilito de esperanza
Dentro de la oscuridad
Al final de algún pasillo interminable
Se pregona en el silencio sepulcral
Con el grito atronador de una campana
Que hay otra oportunidad
Y se pintan de colores las paredes
Y de rosa los pañuelos
Y la vida es una fiesta
En la que estamos invitados otra vez
Y se ríe y se llora sin medida
Y se vive sin temor a envejecer
Y se brinda por la suerte de quien sabe
Que hoy ha vuelto a renacer
Campana del derecho universal
Campana del cuidado y del amor
Campana de la suerte de sanar y de la investigación
Campana contra la precariedad
El desmantelamiento y el dolor
Contra las artes del rey Baltasar y la privatización
Campanas suena por la sanidad
La pública, absoluta y gratuita
Campana, campanita que suene tu sinfonía infinita
