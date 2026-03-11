La comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz emociona en ‘La revuelta’ con un alegato por la sanidad pública

Jorge Drexler y la agrupación del carnaval de Cádiz DSAS3 actúan en 'La revuelta'.

El grupo actúa junto a Jorge Drezler con una canción política ante David Broncano en TVE

Jorge Drexler estaba en La revuelta para presentar su nuevo disco, Taracá, el single Toco madera y sus conciertos, pero su gran momento en el programa quiso dedicárselo a los carnavales de Cádiz. El cantante recordó a David Broncano que uno de los recuerdos más emocionantes de su carrera fue cuando dio el pregón de la fiesta en 2013, y que lo hizo con la comparsa DSAS3, casualmente ganadora una década después de las dos últimas ediciones y que aparecieron por sorpresa en el programa para hacer un alegato a favor de la sanidad pública: “Todo el repertorio es de lo mismo”.

Primero fue Drexler quien interpretó la canción Las palabras, junto al grupo gaditano y un vibráfono. Pero el momento culmen llegó al cerrar la noche, cuando Broncano pidió que el grupo se quedara para tocar su propio tema: “Vamos a hacer una cuarteta que para nosotros es muy especial, y para la gente que nos sigue también”, contaron los gaditanos antes de cantar “la cuarteta de la campana”, que dice cosas como: “Campana contra la precariedad, el desmantelamiento y el dolor / Contra las artes del rey Baltasar y la privatización”.

Letra de “La campana” (Cuarteta), de la Comparsa DSAS3

Cuando dentro del castillo

A la muerte se la gana una batalla

Y se enciende un candilito de esperanza

Dentro de la oscuridad

Al final de algún pasillo interminable

Se pregona en el silencio sepulcral

Con el grito atronador de una campana

Que hay otra oportunidad

Y se pintan de colores las paredes

Y de rosa los pañuelos

Y la vida es una fiesta

En la que estamos invitados otra vez

Y se ríe y se llora sin medida

Y se vive sin temor a envejecer

Y se brinda por la suerte de quien sabe

Que hoy ha vuelto a renacer

Campana del derecho universal

Campana del cuidado y del amor

Campana de la suerte de sanar y de la investigación

Campana contra la precariedad

El desmantelamiento y el dolor

Contra las artes del rey Baltasar y la privatización

Campanas suena por la sanidad

La pública, absoluta y gratuita

Campana, campanita que suene tu sinfonía infinita