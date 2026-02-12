Final del COAC 2026: a qué hora es, dónde ver y orden de las actuaciones del Carnaval de Cádiz
La gala arrancará a las 19:55 horas en el Gran Teatro Falla y podrá seguirse en directo por televisión, radio y plataformas digitales
Esta viernes 13 de febrero se celebra uno de los acontecimientos más esperados del Carnaval de Cádiz: la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2026) en el Gran Teatro Falla. Tras semanas de eliminatorias, cuartos y semifinales, el certamen llega a su apoteosis con 15 agrupaciones adultas —cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos— que lucharán por los máximos galardones del Carnaval gaditano.
Orden de actuación de la final del Carnaval de Cádiz
- Coro ‘El sindicato’
- Chirigota ‘Los que van a recoger papas’
- Comparsa ‘Los invisibles’
- Cuarteto ‘Los Latin King (de la calle Pasquín)’
- Coro ‘Las mil maravillas’
- Chirigota ‘Una chirigota, en teoría’
- Comparsa ‘El patriota’
- Cuarteto ‘¡Que no vengan!’
- Coro ‘ADN’
- Chirigota ‘Ssshhhhh!!’
- Comparsa ‘Los humanos’
- Cuarteto ' Crónica de una muerte más que anunciada’
- Coro ‘La Esencia’
- Chirigota ‘Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)’
- Comparsa ‘DSAS3’
Final COAC 2026: ¿a qué hora es y dónde ver?
La jornada comenzará a las 20:00 horas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada del sábado 14 de febrero, combinando música, humor, crítica social y tradición con un orden de actuaciones diseñado para mantener la emoción y la atención del público.
Canal Sur Televisión: emitirá en directo desde el inicio de la Gran Final a las 19:55 h con señal audiovisual. Y también habrá coberturas con expertos y análisis de cada actuación a través de Radio Cádiz (Cadena SER Cádiz y Onda Cero Cádiz.
