Final del COAC 2026: a qué hora es, dónde ver y orden de las actuaciones del Carnaval de Cádiz

Comparsa 'Los Humanos' de Antonio Martínez Ares durante su pase de semifinales del COAC de Cádiz.

La gala arrancará a las 19:55 horas en el Gran Teatro Falla y podrá seguirse en directo por televisión, radio y plataformas digitales

Esta viernes 13 de febrero se celebra uno de los acontecimientos más esperados del Carnaval de Cádiz: la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2026) en el Gran Teatro Falla. Tras semanas de eliminatorias, cuartos y semifinales, el certamen llega a su apoteosis con 15 agrupaciones adultas —cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos— que lucharán por los máximos galardones del Carnaval gaditano.

Orden de actuación de la final del Carnaval de Cádiz

Coro ‘El sindicato’ Chirigota ‘Los que van a recoger papas’ Comparsa ‘Los invisibles’ Cuarteto ‘Los Latin King (de la calle Pasquín)’ Coro ‘Las mil maravillas’ Chirigota ‘Una chirigota, en teoría’ Comparsa ‘El patriota’ Cuarteto ‘¡Que no vengan!’ Coro ‘ADN’ Chirigota ‘Ssshhhhh!!’ Comparsa ‘Los humanos’ Cuarteto ' Crónica de una muerte más que anunciada’ Coro ‘La Esencia’ Chirigota ‘Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)’ Comparsa ‘DSAS3’

Final COAC 2026: ¿a qué hora es y dónde ver?

La jornada comenzará a las 20:00 horas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada del sábado 14 de febrero, combinando música, humor, crítica social y tradición con un orden de actuaciones diseñado para mantener la emoción y la atención del público.

Canal Sur Televisión: emitirá en directo desde el inicio de la Gran Final a las 19:55 h con señal audiovisual. Y también habrá coberturas con expertos y análisis de cada actuación a través de Radio Cádiz (Cadena SER Cádiz y Onda Cero Cádiz.