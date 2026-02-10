Ir al contenido
Estilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

7 disfraces inflables que puedes recibir a tiempo para Carnaval

Dinosaurio, alien, tiburón y más: ideas originales, divertidas y fáciles de poner para coronarte como el rey de la fiesta

Disfraces de Carnaval hinchables y de una sola pieza que garantizan comodidad.GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero…" La melodía ya empieza a sonar y el cuerpo lo sabe: una de las festividades más divertidas y esperadas del año está a punto de llegar. Es el momento de elegir el disfraz perfecto con el que deslumbrar y llevarte todo el protagonismo.

Para los procrastinadores que lo dejan todo para el último momento o para quienes se han quedado sin tiempo y todavía no tienen su atuendo, tranquilidad, aún hay opciones. Desde EL PAÍS Escaparate hemos preparado una selección de disfraces hinchables que destacan por su diseño de una sola pieza, muy fácil de poner, su originalidad y, además, con entrega garantizada a tiempo.

Dinosaurio

Desde los fanáticos del fenómeno Jurassic Park hasta quienes buscan una propuesta original y cómoda. Su diseño transpirable garantiza una ventilación adecuada en todo momento. Además, está disponible en ocho modelos distintos para elegir el color que mejor encaje con cada estilo.

Con más de 1.900 valoraciones, su calidad, resistencia y durabilidad son los aspectos más destacados. Uno de ellos bromea: “tiene más vidas que un gato”.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 39,99€ EN AMAZON

Alien

Este traje de marciano promete risas aseguradas. Se hincha en cuestión de segundos y destaca por su diseño transpirable y elástico, que permite moverse con total comodidad. También incluye un bolsillo exterior en el que guardar objetos básicos como el móvil o la cartera.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 59,99€ EN AMAZON

Dinosaurio

Llamativo, fácil de colocar y con un ajuste cómodo. Se hincha con rapidez y su diseño amplio facilita el movimiento. Está disponible en cuatro colores —verde, azul, naranja y rojo— y en dos tamaños: versión para adultos en todos los colores y un modelo infantil en verde.

Ahora con un 10% de descuento.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 22,49€ EN AMAZON

Vaca

Disponible en el clásico blanco y negro y también en versión rosa. Impermeable y transpirable, su diseño mantiene la cara descubierta para mayor comodidad y ofrece un gran volumen que aporta espacio y confort.

También resulta una idea divertida como disfraz en pareja, con un modelo de cada color. “Para morirte de la risa”, comenta un comprador.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 39,99€ EN AMAZON

Tiburón

Una elección perfecta para no pasar desapercibido. Cuenta con talla única compatible con la mayoría de adultos. Su diseño de cuerpo entero deja los ojos visibles y transforma a quien lo lleva en el depredador más temido del océano.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Sumo

¿Preparado para dominar este arte marcial japonés? Fabricado con materiales resistentes y herméticos, este atuendo de luchador de sumo incluye traje y gorro. Resulta muy sencillo de inflar y colocar, por lo que se convierte en una opción práctica y llamativa.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 29,99€ EN AMAZON

Bañera

Uno de los modelos más originales de la lista. Promete convertirse en el centro de atención y provocar sonrisas inmediatas. Consejo extra: triunfarás si añades algún elemento para simular espuma.

Estos disfraces de Carnaval llegan a tiempo para triunfar en la fiesta.
COMPRA POR 34,99€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre los disfraces de Carnaval hinchables

¿Incluyen sistema de inflado?

Sí. Todos los disfraces hinchables vienen equipados con un sistema de inflado mediante un ventilador interno, que además ayuda a mantener una sensación de frescor en el interior durante su uso. En algunos modelos las pilas están incluidas y en otros no, por lo que es importante comprobarlo en la etiqueta o ficha del producto.

¿Llegan a tiempo?

Así es. Todos los disfraces hinchables de esta lista cuentan con entrega antes del fin de semana.

¿Cuál es la tendencia este año?

Los disfraces de Carnaval 2026 más destacados apuestan por personajes y fenómenos audiovisuales. Entre los disfraces más demandados destacan las guerreras K-Pop o relacionados con el universo Stranger Things.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 10 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

