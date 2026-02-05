¿Cuál es el disfraz estrella este Carnaval 2026? Desde ‘Las guerreras K-Pop’ hasta ‘Stranger Things’

Los personajes de estos fenómenos audiovisuales se han convertido en los más demandados

Febrero es el mes del amor, pero también el de los disfraces. Carnaval invita a soltar la imaginación y a convertirse en alguien —o algo— distinto por un día. Cada año surgen propuestas que destacan por encima del resto y la gran pregunta se repite: ¿cuál es el disfraz más buscado este 2026?

Esta temporada hay dos tendencias claras. Por un lado, Las guerreras K-Pop y su estética; por otro, el universo de Stranger Things, que vuelve a colarse entre los favoritos. Desde EL PAÍS Escaparate, recopilamos algunas opciones para triunfar este Carnaval.

Las guerreras K-Pop Demon Hunters

En los últimos meses, esta película se ha convertido en una de las más vistas entre el público infantil. Rumi, Zoey y Mira, integrantes del grupo ficticio de pop coreano Huntrix, se han transformado en auténticos referentes. Por esta razón, se encuentran entre los disfraces más codiciados del año.

Looks de las protagonistas

Los trajes del grupo forman una parte esencial de la identidad de los personajes. A lo largo de la película aparecen distintos estilismos. Listas para cantar, bailar, cazar demonios y ser unas auténticas heroínas.

Peluca de Rumi

La trenza morada de la líder del grupo ya se reconoce como uno de los símbolos del personaje. Esta peluca destaca por su comodidad y buen ajuste.

Stranger Things

La serie ochentera que ha marcado a toda una generación durante más de una década ha dejado iconos inolvidables. Este Carnaval, el universo de Hawkins vuelve a dominar la temporada de disfraces.

Disfraz de Demogorgon

Del mismo modo que ocurre con los disfraces inspirados en El juego del calamar, donde el mono rojo es inconfundible, en Stranger Things hay una figura que destaca especialmente: el Demogorgon. Este disfraz permite trasladarse directamente al Mundo del Revés gracias a un diseño muy logrado, disponible en talla única o XL.

Disfraz de Demogorgon con estilo pijamero para adulto

Sin perder el espíritu de la serie, este mono tipo pijama se inspira en el Demogorgon y es perfecto para los más fanáticos que no quieren renunciar a la comodidad. Su diseño con interior de felpa suave aporta calidez durante toda la noche. Además, está disponible desde la talla M hasta la XL.

Disfraz de Demogorgon con estilo pijamero para niños

El mismo formato adaptado a los más pequeños de la casa. Un mono que ofrece confort durante todo el día y que, además, puede reutilizarse como pijama una vez termina Carnaval.

Disfraz de Eleven

La primera temporada dejó uno de los estilismos más reconocibles de la serie. El vestido rosa de Eleven se consolida ahora como uno de los más vendidos de su categoría. Disponible en talla XS, es ideal para quienes buscan un disfraz sencillo y reconocible.

Calcetines de Eleven

Idénticos a los que luce la protagonista en varios capítulos, son el complemento perfecto para acompañar el vestido anterior.

Preguntas frecuentes sobre los disfraces de Carnaval 2026

¿Por qué triunfan estos disfraces?

Las películas y las series de televisión tienen un gran peso a la hora de inspirar disfraces, ya que sus héroes, villanos y personajes icónicos forman parte de la cultura popular y son muy fáciles de reconocer.

