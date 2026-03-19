Mujeres al margen de la Historia: así se fraguó la caída de Marx Arriaga en la SEP

Los libros de texto de primaria en México se convirtieron en un campo de batalla ideológico. Desde antes de su llegada a las aulas de las escuelas públicas de todo el país, en 2023, los textos fueron criticados y señalados por contener errores, imprecisiones o ser deficientes para que los profesores aplicaran sus contenidos. La más reciente de esta polémica derivó en el despido del director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arraiga, el responsable de haber creado los libros de texto que hoy usan todos los alumnos del país. Uno de los motivos, de acuerdo con lo que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado públicamente, fue la ausencia de las mujeres en la historia: “La mayor parte de los libros de Historia tienen a los héroes, pero no a las heroínas, y algunos otros temas que siempre hacen perfectibles los libros de texto. Marx Arriaga no estaba de acuerdo“, declaró el pasado 16 de febrero, una semana después de la salida del funcionario.

La encomienda presidencial no ha demorado. El pasado 5 de marzo, el titular de la SEP, Mario Delgado, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y la nueva directora del área de Materiales Educativos, Nadia López García, junto con un grupo de investigadores y docentes, comenzaron con los trabajos para enmendar las faltas en los libros de Historia de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. La elaboración, dijeron, se hará en tres etapas, y contará con la participación de maestras y maestros de primaria. El libro estará listo en el próximo ciclo escolar de 2026-2027. “Nunca más un libro de Historia sin mujeres”, dijo Delgado.

Los libros de texto llevan ya tres ciclos escolares en circulación. Fueron creados como la principal herramienta del nuevo modelo educativo en México, impulsado con la llegada de Morena a la presidencia, a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). En esta nueva reorganización de los contenidos, el libro de Historia, como tal, ya no existe. El nuevo programa ha agrupado las áreas de conocimiento en cuatro campos formativos: Lenguajes, Saberes y pensamiento científico, Ética, naturaleza y sociedades, y De lo humano y lo comunitario. Y dentro de ellos, las temáticas de Historia se encuentran en el campo formativo de Ética, naturaleza y sociedad.

En el libro de cuarto grado de primaria, Nuestros saberes. México, grandeza y diversidad; por ejemplo, en poco menos de diez páginas sobre el movimiento independentista, aparecen los nombres de varios de los insurgentes más reconocidos, como Ignacio López Rayón, José María Morelos y Pavón, Guadalupe Victoria, Miguel Hidalgo o Vicente Guerrero. Ninguna mujer figura. Salvo en un pequeño dibujo en el medio de una hoja, cuyo pie describe que en la casa del corregidor de Querétaro solían reunirse Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama y Miguel Hidalgo. No más.

Páginas del libro de Historia. SEP

El interés de la presidenta Sheinbaum por añadir al relato histórico y público los nombres de todas las mujeres que fueron parte de la creación de la nación es bien conocido. Apenas iniciado su mandato, designó un día de la semana —los jueves— para que al final de su conferencia diaria tuviera lugar la sección Mujeres en la historia, en la que la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, dedica un tiempo para hablar sobre la biografía de mujeres y de colectivas de mujeres en la Historia de México.

Durante un discurso del pasado 1 de marzo, desde Baja California Sur, Sheinbaum volvió a referirse a la necesidad de conocer a las mujeres de la historia del país, y en menos de cinco minutos nombró las historias de vida de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina. Nombres que no aparecen en los libros de texto y que, incluso entre el público, no parecían ser reconocidos. “También hay heroínas extraordinarias. Josefa Ortiz —digo yo— Téllez Girón, no porque el corregidor no haya sido importante, pero las mujeres no somos de nadie".

Los problemas de fondo

Irma Villalpando, doctora en pedagogía por la UNAM, y una de las voces que más tuvo eco durante la polémica tras la publicación de los nuevos libros, en 2023, asegura que la salida de Arriga responde más a la confrontación política que tuvo públicamente con el secretario de Educación, Mario Delgado, que a las fallas en los libros. Y sostiene que, de fondo, la problemática es más grave.

“Acaban de anunciar que van a rehacer ese libro de historia; es un libro multigrado, cuarto, quinto y sexto, sí. Y en efecto, hay pocas mujeres ahí; yo lo revisé y sí. Predominan los héroes nacionales que ya conocemos, a pesar de que ese libro, paradójicamente, sí tuvo historiadores implicados. Si se revisa la lista de quién colaboró, sí, hay maestros, pero también historiadores reconocidos. Pero no tuvo perspectiva de género”, dice.

Páginas del libro de Historia SEP

Villalpando insiste en que, tras estos años con los nuevos libros, persisten fallas que no han sido corregidas: “Siempre se ha dicho, por ejemplo, que maestros de primero y segundo dicen que no les sirven para enseñar lectura y escritura, o que hace falta el libro de Matemáticas, o que hay un exceso de proyectos. Ese es el mayor problema, todas las fallas conceptuales que se tienen. Y dado que para el siguiente ciclo escolar vamos a tener los mismos libros, excepto este de Historia, más nos valdría que todos los profesores tengamos la lista de las fallas, porque eso nos permitiría al menos tomar precauciones”.

La falta de un libro de Matemáticas o las carencias de los materiales para que los maestros enseñen a leer y escribir son los problemas de fondo que están impidiendo que los niños y niñas puedan desarrollar una estructura mental y cognitiva que les permita aprender, de acuerdo con Villalpando. “Los buenos libros no se hacen en tres meses; es lo que le pasó a Marx Arriaga. Él presume mucho que hizo 107 libros mal, en un tiempo récord, pues muy mal hecho. Justo eso es lo reprochable, ¿cómo te atreves a hacer tantos libros en tan poco tiempo? Los costes están a la vista de todos”, dice.

Los nuevos libros de Historia, que estarán listos pronto, buscan, según el secretario de Educación, visibilizar los aportes de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y militantes que han contribuido a la construcción de México. “En ese nuevo libro, las niñas de México podrán encontrar en sus páginas, por fin, una historia que las incluya a ellas”, dijo.