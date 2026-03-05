La manifestación del 8M en València se adelanta y el espectáculo pirotécnico se retrasa para mantener el recorrido original

La manifestación conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conservará el recorrido original después de que el Ayuntamiento de València haya accedido a retrasar una hora la celebración del castillo de fuegos artificiales previsto el próximo domingo en la plaza del Ayuntamiento a las ocho de la tarde. Al final, la manifestación reivindicativa, convocada por la Coordinadora Feminista, se adelantará también media hora, a las 17.30 horas, para que se pueda mantener el itinerario original por la céntrica plaza y se pueda disparar, una hora más tarde, el espectáculo pirotécnico fallero.

La Coordinadora Feminista, que aglutina a varias organizaciones de mujeres y sindicatos, comunicó hace días a la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que su manifestación, bajo el lema Democràcia, sense feminisme=Barbàrie, partiría el próximo domingo a las 18.00 horas de la plaza Porta de la Mar y recorrería las calles de Colón y Xàtiva, Marqués de Sotelo, plaza del Ayuntamiento, San Vicente y acabaría en la plaza de la Reina con la lectura de su manifiesto.

Un vistazo al calendario fallero evidenció, sin embargo, que el mismo día y a las ocho de la tarde se había organizado un espectáculo pirotécnico en la plaza del Ayuntamiento, lo que hacía incompatible el paso de la marcha feminista, que lleva 40 años celebrándose. La Coordinadora denunció la contraprogramación y comenzó a recoger firmas de protesta. También plantó al Consell Municipal de les Dones del Ayuntamiento para hacer patente su malestar contra la decisión del gobierno de María José Catalá, compuesto por PP y Vox.

Dos días después, la Coordinadora ha explicado este jueves que el Ayuntamiento “ha rectificado” su programación y decidido retrasar una hora el acto pirotécnico previsto en la plaza, que finalmente será a las 21.00 horas del domingo. La entidad feminista adelantará además la manifestación media hora, a las 17.30 horas, que saldrá de Porta de la Mar.

“La manifestación del 8M es de décadas y claro, para nosotras ha sido un completo boicot al movimiento feminista”, ha aseverado Èlida Puig, miembro de la Coordinadora. Bárbara Peris, otra de las integrantes del colectivo feminista, ha valorado igualmente la voluntad del consistorio ya que la manifestación del 8M es “importantísima” porque “simboliza la lucha de las mujeres”.

Ha apuntado que la organización solicitó la manifestación “en tiempo, forma y correctamente” y ha insistido en que “había sido cuestionada por una programación” del consistorio que considera que “vulneraba este derecho de la manifestación”. “Por suerte, finalmente, hemos podido gestionar de una manera positiva”, ha celebrado.

Pudi Liator, portavoz de la Coordinadora, ha manifestado: “No queremos que esto vuelva a ocurrir porque somos las interlocutoras de lo que son esos valores vinculados a la igualdad. ¿Quién mejor que el movimiento feminista valenciano la representa?”, se ha preguntado. Liator ha asegurado que han visto cómo “la comunicación” y “la relación” con el gobierno municipal se “cortaba” y por ello han reclamado al consistorio que la “recupere”.

La portavoz ha denunciado, por otro lado, el “borrado del patrimonio democrático valenciano vinculado a los valores de igualdad”, en referencia a la no renovación del II Pacto Contra la Violencia de Género: “Es inaceptable. No vamos a tolerar que se borre lo que durante muchos años ha costado conseguir, que son, por ejemplo, dos leyes autonómicas que aprobó el PP con su mayoría absoluta”, ha remarcado.

Por su parte, el Gobierno local de València ha explicado este jueves que, tras recibir el escrito anoche de la Coordinadora Feminista de València, “aceptando la modificación de horarios de ambas citas, el Ayuntamiento ha solicitado el nuevo cronograma de tiempos de la organización, en el que se indique el nuevo horario de la convocatoria y desarrollo de la manifestación para planificar los oportunos dispositivos policiales”.

Según el consistorio, “la voluntad del Ayuntamiento de València siempre ha sido garantizar la convivencia de ambas citas en la ciudad”.