Organizaciones feministas y oposición plantan al gobierno local de València por contraprogramar la marcha del 8M

Un grupo de representantes de organizaciones feministas, que han protestado a las puertas del Ayuntamiento de Valencia, con la concejala de Igualdad, Rocío Gil, antes del Consell Municipal de la Dona, previsto esta tarde.

La Coordinadora Feminista y los grupos municipales de Compromís y PSPV-PSOE han plantado este martes al Consell Municipal de les Dones, que dirige la concejala de Igualdad, Rocío Gil, por contraprogramar con un castillo de fuegos artificiales la clásica manifestación del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Gil ha planteado finalmente en el seno del Consell, que se ha celebrado pese a las ausencias de varias entidades, estudiar un cambio de recorrido de la manifestación, que debería ser aprobado por la Delegación de Gobierno; o bien, realizar un cambio de horario de ambos eventos, que supondría adelantar media hora la convocatoria de la manifestación y retrasar una hora el espectáculo pirotécnico.

La Coordinadora denunció a finales de la semana pasada que se había enterado de que la manifestación por el 8M, que cada año discurre por la plaza del Ayuntamiento y finaliza en la plaza de la Reina, no podía celebrarse con el itinerario comunicado a la Delegación del Gobierno porque el Ayuntamiento de València tenía previsto ese mismo domingo a las ocho de la tarde, coincidiendo con la marcha reivindicativa, un espectáculo pirotécnico. La manifestación no podía pasar ni por la céntrica plaza ni por la calle San Vicente.

La entidad mandó este lunes un escrito a la alcaldesa María José Catalá y a la concejala Rocío Gil, en el que pedían que cambiaran el horario o el día para hacerlo compatible con la conmemoración del 8M, “pero no nos han contestado”, explicaba por la mañana la portavoz Candi Barroso.

El Consell Municipal de les Dones estaba convocado este martes por la tarde y las organizaciones feministas han acudido a las puertas del edificio de Tabacalera pero finalmente no han entrado al mismo en protesta por la falta de respuesta del gobierno que encabeza Catalá.

A su llegada al edificio oficial, la edil Rocío Gil se ha encontrado con la protesta y les ha planteado que subieran para discutirlo en el turno de ruegos y preguntas. Pero las feministas pedían a Gil que introdujeran el debate en el orden del día de forma oficial y le han recordado que había una cuerdo de pleno de colaboración del consistorio con las organizadoras del 8M. Gil no ha querido manifestar en la calle a las mujeres concentradas, como le han pedido, si había un planteamiento diferente por parte del gobierno local y finalmente se ha subido.

Papi Robles, portavoz de Compromís, que ha acudido para apoyar la protesta junto a la edil Lucía Beamud, ha denunciado el trato que el gobierno municipal, de PP y Vox, da a un movimiento que ha luchado históricamente para conseguir los derechos “que las mujeres hemos conquistando”. Y ha acusado a Catalá de “poner siempre alguna pega”. “Esta vez ha decidido hacer fuegos artificiales en la plaza del Ayuntamiento para evitar que el movimiento feminista pase por ahí”, ha asegurado Robles.

La portavoz ha insistido en que “este gobierno local ningunea a estas asociaciones. Las estrangula, las censura y cuando ya no puede con ellas, las contraprograma”. “Deberemos de volver a tomar las calles y el Ayuntamiento deberá hacer una reflexión profunda sobre las políticas antifeministas que está haciendo. Han de cambiar el rumbo”, ha subrayado.

Nuria Llopis, concejala socialista, ha insistido en que el Consell Municipal de les Dones era el lugar adecuado para que la concejala de Igualdad diera una respuesta al movimiento feminista. “Llevan un año, consell tras consell, pidiendo al Ayuntamiento que no contraprogramen las manifestaciones del 8M y del 25N, las dos citas más importantes de la lucha feminista. Es más en la última reunión del Consell de les Dones se planteó un escrito para someterlo a votación donde se plasmaba ese sentir. Y fue la propia concejala la que dijo que eso no se iba a someter a votación y que esa decisión no era del Consell sino que lo decidía el Ayuntamiento y hoy nos encontramos con un boicot en un día tan importante para el feminismo como el 8M”, ha explicado Llopis.

“Estamos a tiempo porque es tan sencillo como que se retrase el castillo de fuegos artificiales, no tienes ni que anularlo ni que suspenderlo, solo atrasarlo a una hora a la que no impida el paso de la manifestación, que lleva más de 40 años celebrándose, que es histórica”, ha subrayado Llopis.

Cambiar el recorrido o adelantarla

Desde la Concejalía de Igualdad recuerdan que el Consistorio mantiene cada año su compromiso con el movimiento del 8M, colaborando con el montaje del escenario y la instalación de la megafonía de la manifestación. Por ello, la concejala de Igualdad ha trasladado a las entidades presentes las dos opciones planteadas desde la Policía Local de València atendiendo a criterios técnicos de seguridad: o bien, estudiar un cambio de recorrido de la manifestación, que debería ser aprobado por la Delegación de Gobierno; o bien, realizar un cambio de horario de ambos eventos, que supondría adelantar media hora la convocatoria de la manifestación y retrasar una hora el espectáculo pirotécnico.

Desde la Concejalía de Igualdad lamentan que algunas entidades no hayan querido participar en la sesión del Consell de les Dones convocado esta tarde y recuerdan que el Ayuntamiento de València mantiene la mano tendida para seguir trabajando por la igualdad en la ciudad. Durante la reunión del Consell, Gil ha manifestado a las entidades que han asistido su voluntad de diálogo y ha señalado que el Ayuntamiento remitirá mañana por escrito la propuesta formulada en la sesión y en contestación al escrito presentado ayer.