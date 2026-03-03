El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana registra la petición de la jueza de la dana para investigar a Mazón

El ahora expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, el 30 de octubre de 2024, en Centro de Emergencias del 112 de la Generalitat en L'Eliana (Valencia), junto a la vicepresidenta, Susana Camarero.

El órgano judicial debe decidir si admite la solicitud de la magistrada Ruiz Tobarra para imputar al expresidente por su papel en la riada de 2024 que dejó 230 muertos

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado el primer paso para la posible investigación del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa que indaga la dana que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

Una semana después de que la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, dictara una exposición razonada —acumulación de presuntos delitos para justificar la imputación del popular— el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha emitido una diligencia de ordenación que registra esta solicitud para investigar al expresidente. Al ser aforado (el político mantuvo su acta de diputado autonómico tras dimitir como presidente), Mazón sólo puede ser imputado por el alto tribunal y no por la instructora de Catarroja. Una jueza que, hasta el momento, solo mantiene bajo el radar de las pesquisas a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y a quien fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso.

El tribunal que decidirá si admite la exposición razonada de Ruiz Tobarra estará integrado por el presidente de la sala y del TSJCV, Manuel Baeza, la magistrada Pía Calderón (ponente), y el magistrado José Francisco Ceres, según este órgano judicial.

Pía Calderón, que es catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de València, firmó un auto el pasado febrero que cerraba la puerta a investigar a Mazón al inadmitir varias querellas y denuncias contra el entonces jefe del Consell en el alto tribunal.

La resolución del TSJCV da dos días de plazo a las partes —Fiscalía, acusaciones particulares y populares y defensas— para presentar posibles alegaciones, tal y recoge el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El movimiento de la jueza de Catarroja para justificar la imputación de Mazón, que fue adelantado por EL PAÍS, atribuía al expresident una cadena de “groseras negligencias” en las horas en las que se inundaba la provincia de Valencia. La magistrada recordaba en su exposición razonada la comida de casi cuatro horas que el entonces jefe del Consell mantuvo en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana cuando ocurría el episodio más crítico de la jornada, el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la desgracia al inundar municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó 55 y 25 muertos, respectivamente. La instructora sostenía en su razonamiento que Mazón conoció más de una hora antes de iniciar el almuerzo la gravedad de la dana y, pese a esta información, no canceló la cita con la informadora. También mantuvo una actitud pasiva con sus altos cargos, a los que que respondió por WhatsApp con expresiones como “cojonudo” tras ser reportado del peligro.

Ruiz Tobarra, además, vinculaba a Mazón con el retraso en la convocatoria del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la emergencia. Y la tardanza en el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles para reportar a la población de la dimensión de la gota fría. Una notificación que, según la magistrada, si se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. “Hubo una actividad negligente de quien fuera presidente de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de diputado en las Cortes Valencianas”, señalaba la jueza. “Hubo una falta de coordinación en la administración autonómica presidida por Mazón”, añadía la exposición razonada.