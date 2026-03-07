Mi amigo Resines, no exhibas en público tus cicatrices

Se desnuda en ‘La revuelta’ para mostrar las cicatrices de su operado corazón. Todo es espectáculo. No solo ha superado esa tragedia, estuvo a punto de morir por la covid. Yo le quiero

Calculo que nos conocimos en el año 73. Jugabas al rugbi, eras gracioso y brillante, explosivo en tu lenguaje y tus gestos, niño de buena familia de Santander, algo ácrata, inteligente, generoso, sin ningún reverso tenebroso. Entró en la interpretación sin proponérselo, él quería dedicarse a la producción. Fue una interpretación breve y seductora en Opera prima. Y resultó que aquel fulano que no quería dedicarse a algo tan vistoso como la interpretación es uno de los actores más prolíficos del cine español. Y yo lo celebro, me encanta que su naturaleza, su presencia y su gestualidad le gusten a todo tipo de público, a eso tan real llamado la gente. Estoy hablando de mi querido Antonio Resines.

Desde muy joven, él ha sido inteligente, abierto, creíble, generoso, incluso entrañable. Pero cuando ese tipo cotidiano con permanente encanto decidió ponerse serio y dramático como en La buena estrella y en La caja 507, también resultó auténtico.

Y veo a mi eterno amigo Resines en La revuelta, refugio televisivo de los antifascistas, con un público tan natural y espontáneo que podrían acabar practicando el onanismo en directo, tan naturales y espontáneos ellos. El negocio lo dirige y presenta un tal Broncano, individuo muy inteligente y original. Su estilo, su irreverencia, su locuacidad han roto barreras convencionales. Yo le seguía con cierto interés en Movistar. Ahora menos. Pero tampoco a su competidor, el tal Pablo Motos. De lo que estoy seguro es que van a ser millonarios de por vida, han encontrado su lugar en el sol. Y quién se puede creer ese rollo de las izquierdas y las derechas.

Resines se desnuda en La revuelta para mostrar las cicatrices de su operado corazón. Todo es espectáculo. No solo ha superado esa tragedia; estuvo a punto de morir por la covid. Yo le quiero, al igual que a su formidable esposa Ana. Pero no me siento bien cuando le veo hablar con tanta complicidad con el surrealista dueño de los nuevos tiempos. Tampoco quiero observarle todo el rato haciendo spots publicitarios. ¿Y qué derecho tengo yo para pedirle esas cosas imaginando que le pagan la hostia por ellas? Yo me entiendo. Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. No tengo el derecho a quejarme. Él sabrá.