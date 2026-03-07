Ir al contenido
_
_
_
_
Televisión
Columna

Mi amigo Resines, no exhibas en público tus cicatrices

Se desnuda en ‘La revuelta’ para mostrar las cicatrices de su operado corazón. Todo es espectáculo. No solo ha superado esa tragedia, estuvo a punto de morir por la covid. Yo le quiero

Antonio Resines enseña su cicatriz, en 'La revuelta', junto a David Broncano.RTVE
Carlos Boyero
Carlos Boyero

Calculo que nos conocimos en el año 73. Jugabas al rugbi, eras gracioso y brillante, explosivo en tu lenguaje y tus gestos, niño de buena familia de Santander, algo ácrata, inteligente, generoso, sin ningún reverso tenebroso. Entró en la interpretación sin proponérselo, él quería dedicarse a la producción. Fue una interpretación breve y seductora en Opera prima. Y resultó que aquel fulano que no quería dedicarse a algo tan vistoso como la interpretación es uno de los actores más prolíficos del cine español. Y yo lo celebro, me encanta que su naturaleza, su presencia y su gestualidad le gusten a todo tipo de público, a eso tan real llamado la gente. Estoy hablando de mi querido Antonio Resines.

Desde muy joven, él ha sido inteligente, abierto, creíble, generoso, incluso entrañable. Pero cuando ese tipo cotidiano con permanente encanto decidió ponerse serio y dramático como en La buena estrella y en La caja 507, también resultó auténtico.

Y veo a mi eterno amigo Resines en La revuelta, refugio televisivo de los antifascistas, con un público tan natural y espontáneo que podrían acabar practicando el onanismo en directo, tan naturales y espontáneos ellos. El negocio lo dirige y presenta un tal Broncano, individuo muy inteligente y original. Su estilo, su irreverencia, su locuacidad han roto barreras convencionales. Yo le seguía con cierto interés en Movistar. Ahora menos. Pero tampoco a su competidor, el tal Pablo Motos. De lo que estoy seguro es que van a ser millonarios de por vida, han encontrado su lugar en el sol. Y quién se puede creer ese rollo de las izquierdas y las derechas.

Resines se desnuda en La revuelta para mostrar las cicatrices de su operado corazón. Todo es espectáculo. No solo ha superado esa tragedia; estuvo a punto de morir por la covid. Yo le quiero, al igual que a su formidable esposa Ana. Pero no me siento bien cuando le veo hablar con tanta complicidad con el surrealista dueño de los nuevos tiempos. Tampoco quiero observarle todo el rato haciendo spots publicitarios. ¿Y qué derecho tengo yo para pedirle esas cosas imaginando que le pagan la hostia por ellas? Yo me entiendo. Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. No tengo el derecho a quejarme. Él sabrá.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_