Antonio Resines enseña la cicatriz de su operación a corazón abierto en ‘La revuelta’: “No estoy tan recuperado”

El actor tuvo que cancelar su participación en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ tras sufrir una angina de pecho por la que tuvo que pasar por quirófano

Antonio Resines (Torrelavega, 71 años) es uno de los rostros más habituales de la televisión y el cine en España. Por una razón u otra, el actor siempre consigue colarse en las pantallas de los espectadores: ya sea en anuncios, en entrevistas, en series y películas. Pero desde hacía unos meses, su presencia mediática se había ido reduciendo. De hecho, iba a ser uno de los concursantes de Top Chef: Dulces y Famosos, pero tuvo que retirarse del proyecto antes de que comenzasen las grabaciones. Ahora él mismo ha revelado los motivos por los que ha estado algo más apartado del foco: una operación a corazón abierto.

El intérprete de Los Serrano ha reaparecido este jueves 5 de marzo en La revuelta, el programa que dirige David Broncano y en el que Resines ya es un habitual. Ha sido en el programa de la televisión pública donde ha contado que un problema cardíaco le obligó a frenar su actividad el pasado mes de noviembre. “Me abrieron de arriba a abajo. Una operación a corazón abierto. Y aquí estoy, cosas que pasan. Esto es muy gordo, te abren”, explicaba al mismo tiempo que se abría la camisa para mostrar la gran cicatriz que le atraviesa el pecho. “No estoy tan recuperado”, ha asegurado, para pronto contradecirse: “A nivel físico me siento acojonante”.

Resines dio más detalles de cómo fue esa intervención: “Me abrieron la caja torácica con una radial pequeña, pasan al esternón y te lo abren también, luego manipulan el corazón, te cambian unas venas y arterias por otras y tengo tres bypass. Luego te cosen con una especie de alambres”.

Según reveló, el origen del problema estaba en un bloqueo en varias arterias coronarias que terminaron provocándole una “angina de pecho”: “Estoy mejor que antes porque lo que yo tenía era obstrucción de las arterias. Tenía alguna calcificada. De las tres coronarias, dos son más pequeñas y se llevan un 30%. Si se calcifican, el cuerpo humano, que es muy sabio, intenta hacer un bypass y sacar la sangre por ahí y va a la otra”. En su situación, no fue sostenible, así que llegó “un momento que por razones X empezó a colapsar el sistema”.

Él se dio cuenta de que algo no iba bien por el esfuerzo que le suponía hacer actividades de la vida cotidiana: “Se nota, sobre todo, porque tienes que parar al andar, que te cuesta mucho subir escaleras... Tienes que parar, no porque tengas presión, es una sensación parecida a la acidez de estómago”. A raíz de eso, empezaron a hacerle una serie de pruebas diagnósticas y decidieron que había que operar. En su intervención en La revuelta, Resines quiso “dar las gracias a todos los doctores” que le han tratado.

Antes de su cita en televisión, a Resines ya se le había el 17 de enero visto tanto en el responso a Irene de Grecia, hermana pequeña de la reina Sofía, como en la misa celebrada 40 días después de su fallecimiento en Madrid. Estuvo acompañado por su mujer, Ana Pérez-Lorente, quien compartió aula en el Colegio Santa María del Camino de Madrid con las infantas Elena y Cristina.

En los últimos años, Resines ha relatado públicamente sus problemas de salud. El más grave fue en 2022, cuando estuvo ingresado en el hospital en coma inducido durante 48 días por covid. A causa de la enfermedad, reveló que sufría una atrofia del 80% en su musculatura. Meses después, volvió a contagiarse del virus, aunque esa vez sin provocarle problemas de salud.