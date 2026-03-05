A Harry Styles la muerte de Liam Payne le hizo reflexionar sobre su vida: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti”

Harry Styles (Redditch, 32 años) está de regreso después de tres años en los que decidió cambiar los escenarios y las alfombras rojas por el deporte y correr maratones en varios puntos del mundo. Este viernes 6 de marzo publica su nuevo proyecto, su cuarto disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally, pero ya lleva semanas dando de qué hablar después del estreno de su single, Aperture. También se convirtió en protagonista el pasado sábado por su actuación en los BRIT Awards, que no tardó en hacerse viral. En plena promoción de este nuevo proyecto, el cantante está concediendo algunas de las entrevistas más personales hasta la fecha: se ha desahogado sobre la fama con el autor japonés Haruki Murakami en una revista de deportes y ha hablado abiertamente con Zane Lowe de la muerte de su compañero de One Direction y amigo Liam Payne.

Hasta ahora, Styles no se había pronunciado públicamente sobre la pérdida del exmiembro de la banda británica que les lanzó al estrellato mundial. “La transparencia total es algo que... incluso la idea de hablar de ello me cuesta un poco”, comienza a explicar en la entrevista emitida en Apple Music. “Hubo un periodo tras su fallecimiento en el que me costó mucho reconocer lo extraño que es que la gente, de alguna manera, se apropie de tu dolor”, continúa.

Styles lamenta que no pudiese llevar el duelo de la forma a la que a él le hubiese gustado: “Tenía sentimientos muy fuertes por el fallecimiento de mi amigo, pero había un deseo de otras personas de transmitir eso de alguna manera, porque si no, significa que no estás sintiendo lo que estás sintiendo”. Payne falleció el 17 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en la tercera planta de un hotel en Buenos Aires, después de haber consumido alcohol y drogas y haber ocasionado daños materiales en el establecimiento. Semanas después, todos los integrantes de One Direction coincidieron en el funeral que se celebró en la localidad de Amersham, al noreste de Londres.

Harry Styles en el funeral de Liam Payne, el 20 de noviembre de 2024, en Amersham (Reino Unido). Dan Kitwood (Getty Images)

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a ti en tantos aspectos. Era alguien con un corazón muy bondadoso que solo quería ser grande”, asegura en la citada entrevista. La pérdida de Payne no solo le marcó a nivel emocional, también le hizo entender qué es lo que quería para sí mismo: “Fue un momento muy importante para mí, ya que me permitió reflexionar sobre mi vida y decirme: ‘Bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”. Styles recuerda a Payne como “una persona superespecial”.

Horas después de conocerse la muerte del artista en 2024, Styles sí quiso publicar un mensaje en sus redes sociales sobre la trágica noticia: “Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a los demás, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos serán para siempre los más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo”.

En los últimos días, el cantante también se ha convertido en portada de la revista Runner’s World, en la que ha sido entrevistado por el escritor Haruki Murakami. Con él, ha hablado del precio de la fama: “En algunas de estas nuevas experiencias hay tanto ruido, tantas personas, que correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo. Es como estar a solas conmigo mismo”. Y añade: “Algo con lo que he luchado a menudo, en medio de una gira, es sentir que no estoy seguro de lo que estoy aportando al mundo. Sobre todo cuando el sistema de recompensas y el tipo de adulación que uno recibe es tan fuerte. Es evidente que estoy sacando mucho provecho de esto; estoy recibiendo toda esa energía, la gente me está dando muchísimo, lo cual agradezco profundamente. Pero, ¿qué estoy aportando? A veces me sentía bastante existencialista al respecto”.

A lo largo de la conversación, el cantante enfatizó el valor del diálogo interno que surge mientras corre: “Lo que más he aprendido, tanto en la vida como en la carrera, es la idea de confiar en que haré exactamente lo que digo que voy a hacer. Decirme: ‘Sé que puedes enfrentar cosas difíciles, que puedes levantarte a entrenar aunque no quieres y que eres capaz de superar los retos”.