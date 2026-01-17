La Familia Real, sin Juan Carlos I, despide a Irene de Grecia en Madrid

La reina emérita Sofía, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, este sábado en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid en el responso en memoria de la princesa Irene de Grecia.

Tras ser velada en la intimidad de la Zarzuela, este lluvioso sábado han comenzado en Madrid los actos de despedida públicos de la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado jueves 15 de enero a los 83 años. Junto a ella estuvo en todo momento su hermana, la reina Sofía, quien días antes canceló su agenda para estar a su lado en sus últimos días de vida. Horas después de su muerte, se instaló en el palacio, donde Irene de Grecia se mudó en 1981 después de la muerte de su madre, una capilla ardiente privada para velar sus restos. La discreción marcó el que se convirtió en el primer homenaje póstumo a la princesa, desde hacía años afectada por un deterioro cognitivo, antes de comenzar con los velatorios públicos.

La reina Sofía, los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía —que han viajado a Madrid desde Murcia y Lisboa, respectivamente— han llegado al mediodía a la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio, en la capital, para una misa funeral. Doña Sofía, que ha sido recibida con mensajes de ánimo y aplausos de los curiosos que se han acercado al lugar, ha entrado al templo del brazo de su nieta y heredera al trono. También han asistido al responso las infantas Elena y Cristina, dos de las sobrinas de la conocida como “tía Pecu”, por su peculiar vida —no quiso tener marido o hijos, lo que le permitió tener una libertad inusual para una mujer de su posición—. Irene de Grecia era un miembro de la Familia Real muy querido por todos ellos, que la recordaron como una persona “dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios” en la nota con la que comunicaron su fallecimiento.

Al responso han acudido otros miembros de la familia Borbón, como la infanta Margarita de Borbón —hermana de Juan Carlos— y su marido, Carlos Zurita, y se ha visto también el exmarido de la infanta Elena, Jaime de Marichalar. También han asistido miembros de la familia real helena, como Alexia de Grecia, y búlgara, como Konstantin y Kyril de Bulgaria. Ha habido dos ausencias: la de Froilán de Marichalar, primogénito de la infanta Elena, y su primo Juan Valentín Urdangarin, el mayor de los cuatro hijos de la infanta Cristina.

La Familia Real española ha recibido las condolencias, entre otros, del metropolitano Bessarión, arzobispo ortodoxo de España y Portugal; autoridades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; Alicia Koplowitz, o el actor Antonio Resines y su esposa, Ana Pérez-Lorente —la amistad entre las hermanas del rey Felipe VI con la directora de cine se remonta a décadas atrás—.

La Familia Real española ha recibido las condolencias, entre otros, del metropolitano Bessarión, arzobispo ortodoxo de España y Portugal; autoridades como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; Alicia Koplowitz, o el actor Antonio Resines y su esposa, Ana Pérez-Lorente —la amistad entre las hermanas del rey Felipe VI con la directora de cine se remonta a décadas atrás—.

La capilla ardiente de Irene de Grecia, cuyo féretro cubierto con la bandera de la familia real griega llegaba sobre las once y media de la mañana y ha sido recibido por un piquete de honor de miembros de la guardia real, estará abierta al público en la catedral ortodoxa griega, ubicada en el número 12 de la calle Nicaragua, hasta las seis de la tarde de este sábado. Habrá un vídeo permanente con imágenes de la vida de Irene de Grecia y un libro de condolencias.

Doña Sofía, los Reyes y sus dos hijas estarán presentes el próximo lunes por la mañana en Atenas en el último adiós a Irene de Grecia. Será la primera vez que la princesa Leonor y la infanta Sofía visitan junto a su familia un país donde están parte de sus raíces.

Quien no ha estado hoy en Madrid ni acudirá al funeral en la capital griega es el rey Juan Carlos I. Tal y como pudo confirmar este viernes EL PAÍS, sus médicos le han recomendado evitar hacer el viaje: se trataría de un esfuerzo físico demasiado exigente venir desde Abu Dabi, donde el emérito se trasladó en el verano 2020, primero a España y viajar después a Grecia en tan corto espacio de tiempo.

Después de más de cuatro décadas residiendo en España, los restos de Irene de Grecia y Dinamarca viajarán hasta Atenas, pues una de sus últimas voluntades era ser enterrada en los jardines del palacio de Tatoi junto a sus padres. El lunes 19 de enero se celebrará a las doce de la mañana hora local (las once en la España peninsular) un funeral en la catedral metropolitana de la ciudad, en el que está previsto que asistan representantes de varias familias reales europeas.

Antes del funeral, entre las 8.30 y las 10.30 de la mañana, su cuerpo permanecerá velado en la capilla de Agios Eleftherios. Posteriormente, la comitiva se trasladará hasta el cementerio de Tatoi, donde será enterrada. Es aquí donde reposan los restos de los reyes Pablo I y Federica de Grecia; también los de su hermano, el rey Constantino II, fallecido en enero de 2023 —a cuyo funeral en Atenas sí asistió Juan Carlos I— y a quien se le estaba recordando en Tatoi el mismo día en que falleció Irene de Grecia.

Con su fallecimiento, la reina Sofía pierde a una confidente y compañera inseparable: durante décadas, Irene de Grecia acompañó a su hermana mayor en numerosos actos públicos y compartió con ella largas estancias en Palma, aunque el pasado verano ya no pudo acudir a su refugio en la isla balear como cada año.