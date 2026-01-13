Ir al contenido
La reina Sofía cancela su agenda para estar al lado de su hermana Irene de Grecia, en estado de salud crítico

La emérita tenía previsto viajar a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el Premio Gorila 2024 de la Fundación Loro Parque y ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, ha decidido quedarse en el Palacio de la Zarzuela, donde reside la princesa

Agencias El País
Madrid -
La reina Sofía (87 años) ha aplazado los dos actos que tenía previstos para esta semana en Las Palmas de Gran Canaria debido a un empeoramiento de la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Se trata de un durísimo golpe para la madre del rey Felipe VI, que el pasado 19 de diciembre también perdió a una de sus mejores amigas, su prima segunda la princesa Tatiana Radsiwill, a cuyo funeral en París asistió el pasado fin de semana junto al rey Felipe y las infantas Elena y Cristina, además de algunos miembros de la Familia Real griega como la reina Ana María, o el príncipe Pablo de Grecia.

La reina emérita tenía previsto viajar el próximo miércoles 14 de enero a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el Premio Gorila 2024, concedido por la Fundación Loro Parque en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad. Al día siguiente, jueves 15, la reina iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (igual que lo fue en noviembre de 2024 por la Universidad CEU San Pablo) en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario. Sin embargo, un empeoramiento del estado de salud de su hermana menor ha hecho que decidiera aplazar estos actos para fechas aun sin determinar, ya que no quiere separarse de ella, según han indicado fuentes de la Casa Real.

Tal y como ha revelado ¡Hola! esta mañana, doña Sofía ha decidido aplazar su agenda para no tener que abandonar el Palacio de La Zarzuela y no separarse en ningún momento de su querida hermana. “El declive de la princesa Irene es día a día y su vida se va apagando”, asegura la publicación.

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, de 83 años, y que reside en Madrid junto a su hermana, tiene problemas de salud que le han impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia. La última aparición pública de la princesa Irene, que padece una enfermedad cognitiva desde hace un tiempo, se produjo el 7 de febrero de 2025 en la boda de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia, de quien es madrina. La princesa acudió en silla de ruedas y tanto su hermana como su sobrina, la infanta Cristina, se mostraron muy protectoras con ella, como es habitual.

Solo tres años menor que la reina emérita, la princesa Irene nunca quiso casarse ni tener hijos. Tuvo varios pretendientes, como su primo Mauricio de Hesse y el príncipe Miguel de Orléans, pero ella decidió “casarse” con su hermana. “Mi lugar estaba al lado de Sofía”, confesó una vez a la periodista Pilar Urbano. En 1984 se instaló definitivamente en España. Desde entonces vive en el palacio de la Zarzuela y ejerce de dama de compañía y consejera de su hermana. Siempre unos pasos por detrás de la reina madre, se ha convertido en su “sombra” y quienes la conocen aseguran que está muy cómoda en ese papel.

