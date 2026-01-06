Felipe VI desbanca a Alberto de Mónaco como el más trabajador entre la realeza europea

Un estudio elaborado por UFO NO MORE, página web especializada en monarquías, revela quiénes han sido los ‘royals’ más activos en 2025. La reina Letizia vuelve a coronarse como la mujer que más días ha tenido citas en su agenda del último año

Las agendas de las principales monarquías europeas han estado cargadas de compromisos en 2025. Con el objetivo de mostrarse más cercanos y activos en su trabajo, los reyes, reinas y herederos a las coronas buscan acaparar la atención, tanto en actos públicos como en otros de carácter más privado e institucional. En el nuevo estudio elaborado por UFO NO MORE, página web especializada en analizar anualmente las agendas públicas de los royals, se muestra quiénes han sido los que más han trabajado en los últimos 12 meses. En total, jerarquizan a los 27 que más han participado en actividades de carácter público y también privadas, pero cuya presencia se ha conocido. Conviene puntualizar que solo se contabiliza los días de trabajo, y no el número de compromisos que se ha tenido en cada uno de ellos.

Si en 2024 fue Alberto de Mónaco el que se coronó como el más trabajador, Felipe VI le ha desbancado en la primera posición en 2025. En total, el Rey ha acumulado 192 días en activo frente a los 188 días del anterior ejercicio. La web muestra también cuáles han sido los meses en los que más se ha dejado ver públicamente, y en el caso del monarca destaca el mes de junio, con 24 compromisos, seguido de cerca por octubre, con 20. La Familia Real española en su conjunto trabajó 216 días. Y este no es el único dato que refleja que ha sido un gran año para la monarquía española.

La reina Letizia, aunque ocupa el puesto número ocho de la clasificación, es la mujer que más jornadas de trabajo protagonizó en 2025, con 121. Aunque en 2025 tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han tenido una mayor relevancia y presencia pública, no ha sido tan abultada como para ingresar en la clasificación. Aun así, los datos revelan que la heredera al trono ha estado presente en 10 jornadas; frente a los 12 de su hermana, segunda en la línea de sucesión al trono. Por su parte, la reina Sofía ha acumulado 36 días en activo.

El segundo puesto de la clasificación lo ocupa Alberto de Mónaco, con 165 días en activo, 43 días menos que en 2024. En un año marcado por las celebraciones por su vigésimo aniversario en el trono, el jefe de la Casa Grimaldi ha reducido su agenda. Por su parte, su esposa, la princesa Charlene, ha completado 72 días, frente a los 69 del pasado ejercicio. Además, en 2025, los príncipes Jacques y Gabriella han acompañado a sus progenitores en 16 jornadas.

El podio lo cierra el príncipe Haakon de Noruega, que vuelve a repetir en tercera posición por segundo año consecutivo. El heredero al trono nórdico ha tenido que dar en los últimos años un paso al frente tras la decisión del rey Harald de Noruega de reducir su agenda y ceder el protagonismo a su hijo, aunque sin abdicar. En 2025 acumuló 156 días de trabajo, uno más que en 2024. Por su parte, el monarca noruego, que en febrero cumple los 99 años, trabajó en 108 jornadas. En un año marcado por la detención e imputación de Marius Borg, acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja y cuyo juicio comenzará el próximo mes de febrero, los miembros de la familia noruega también han tenido que hacer frente al estreno del documental de la princesa Marta Luisa y su marido, el chamán Durek Verrett, y la enfermedad de la princesa Mette-Marit, quien ha acumulado 59 días trabajando (ocupando el puesto 23), a la vez que se valora un trasplante de pulmón después de que los medicamentos recetados para su fibrosis quística no hayan sido suficientes para ralentizar la enfermedad. La clasificación no incluye a la princesa Ingrid, ya que actualmente se encuentra estudiando en Australia y no forma parte de la agenda activa.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega, junto a los príncipes Haakon y Mette-Marit y la princesa Ingrid, en la ceremonia de entrega de los premios Nobel, el 10 de diciembre de 2025. Per Ole Hagen (WireImage)

El cuarto lugar lo ocupa el rey Felipe de Bélgica, con 139 días trabajando. La reina Matilde, con 108, desciende hasta la posición número 17. Tampoco aparece en el listado la princesa heredera Isabel de Bélgica, que se encuentra estudiando en Estados Unidos y que solo ha trabajado cinco días en todo 2025.

En la quinta posición se encuentra el rey Carlos Gustavo de Suecia, con 131. Su esposa, la reina Silvia de Suecia, ocupa la posición número 19 con 98 días trabajados. Su primogénita y heredera al trono, la princesa Victoria de Suecia, ocupa el noveno puesto con 119 días trabajados. Así, se convierte en la segunda mujer royal más trabajadora, por detrás de la reina Letizia.

Entre la familia real británica, el primero en aparecer en el listado es el príncipe Eduardo, con 131 días trabajados. Un dato a tener en cuenta es que UFO No More no analiza las agendas de los reyes Carlos III y Camila, así como los de la princesa Ana. Pero de estar presentes en este listado, estarían por delante del duque de Edimburgo. Por primer año, ha sido el monarca el más trabajador de los Windsor, un puesto que hasta ahora había ocupado su hermana, según revelan medios británicos tras hacerse público un estudio de Write Royalty. El heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, está en la posición número 14, con 109 días trabajados. Por su parte, Kate Middleton se encuentra en el puesto número 25, con 52. Aunque su agenda de 2025 ha estado más llena tras anunciar que su cáncer estaba en remisión, la princesa de Gales aún no la ha recuperado por completo, por lo que continúa en las últimas posiciones del ranking, solo por delante de Estefanía, la actual Gran Duquesa de Luxemburgo, y de María Teresa de Luxemburgo.

Los príncipes Guillermo y Kate Middleton junto a sus hijos, Jorge, Luis y Carlota, el 5 de diciembre de 2025, en la abadía de Westminster, en Londres. Chris Jackson (Getty Images)

El rey Guillermo de Holanda ocupa el séptimo puesto, con 122 días trabajados; la reina Máxima, se encuentra en el undécimo, con 116. La princesa heredera Amalia de Holanda, aunque cada vez está teniendo más presencia pública en actos oficiales, solo ha participado en ellos 18 días. Federico de Dinamarca, que ya ha cumplido dos años como soberano, está en la décima posición con 116. Por su parte, la reina Mary se encuentra en la 18, con 98 días trabajados. No hay datos del príncipe Christian de Dinamarca, el futuro rey del país danés, que en más de una ocasión ya ha tenido que ejercer de regente.

En un año importante para Guillermo de Luxemburgo, cuando se oficializó su nombramiento como Gran Duque, ha tenido un papel activo durante 112 días. Su padre, Enrique de Luxemburgo, solo ha trabajado durante 81 días, cediéndole el testigo a su heredero.