Gente y Estilo de vida
Actrices

Evangeline Lilly, actriz de ‘Perdidos’, revela que sufre daño cerebral tras un traumatismo craneoencefálico

“Los resultados indican que casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida”, ha explicado la intérprete en su Instagram sobre las consecuencias de una caída que sufrió en mayo de 2025

El País
El País
Madrid -
Evangeline Lilly (Fort Saskatchewan, Canadá, 46 años), actriz que saltó a la fama por su papel de Kate Austen en la exitosa serie Perdidos, ha revelado en sus redes sociales que padece daño cerebral. Meses después de hacer público que sufrió una conmoción cerebral tras una caída en una playa de Hawái, la intéprete ha compartido con sus 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram una actualización de su estado de salud. “Entro en este nuevo año, el año del caballo, con algunas malas noticias sobre mi contusión”, empieza un vídeo grabado el 1 de enero de 2026.

“Muchos me habéis preguntado cómo me encuentro, me habéis preguntado sobre los escáneres cerebrales que escuchasteis que me hice. Los resultados indican que casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida. Así que tengo daño cerebral y posiblemente hay otros factores”, detalla la actriz que se puso en la piel de Avispa, del universo Marvel. “Pero ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago”, explica.

A pesar de las malas noticias, ha sido capaz de encontrarle el lado positivo a su accidente. “Pero está bien. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad. Creo que estas han sido las Navidades más tranquilas y calmadas que he tenido nunca, quizá desde que tuve hijos hace 14 años. Así que esto es algo bueno”, continua en un vídeo de unos dos minutos en el que dice sentirse “agradecida” y “bendecida” por poder seguir jugando “un día más, un año más, en este planeta” y da las gracias a quienes se han preocupado por su estado de salud.

Su publicación acumula más de 61.000 Me gusta y una avalancha de comentarios de apoyo. También de estrellas y compañeras de profesión, como Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano. “Eres una guerrera. Nada, ni siquiera esto, te vencerá, amiga mía”, escribe la primera, su compañera de reparto en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023). Milano comenta: “Pienso en ti”. La intérprete canadiense acompaña el vídeo con un mensaje en el que deja ver que ha pasado un tiempo hasta que ha tenido el diagnóstico de lo que le ocurría. “El veredicto ha llegado... Tengo daño cerebral por mi lesión cerebral traumática. Reconfortante saber que mi declive cognitivo no es solo la peri-menopausia, incómodo saber lo que será una batalla cuesta arriba para tratar de revertir las deficiencias”.

Lilly sufrió una lesión cerebral en mayo de 2025 después de desmayarse mientras estaba en una playa y caer de cara sobre una roca, tal y como contó en la misma red social, en la que ha ido publicando algunas actualizaciones de su estado de salud, como la mencionada. “Puede parecer una locura ver mi cara y mi diente roto, pero me siento muy agradecida de haberme desmayado”, escribió en aquel momento. “Necesitaba un reinicio”.

La actriz de Ant-Man y la Avispa: Quantumania contó cómo sucedió el accidente en un artículo en la plataforma Substack. “Me desmayé en la playa. Y caí de bruces contra una roca. En el hospital, las enfermeras y el médico entraron directamente en acción, más decididos a encontrar la causa de mi desmayo que a coser el agujero que la roca me había hecho en la cara. Les sonreí irónicamente. ‘No encontrarás nada’. Dije con voz mareada”, empezaba el escrito publicado el 30 de mayo. “Revisaron mi corazón. Fuerte como un buey. Controlaron mi nivel de azúcar en sangre. Nivel normal. Revisaron mis niveles de hierro. Excelente. Comprobaron y comprobaron. Pronto el médico me devolvió la sonrisa irónica. ‘Sabías que no encontraríamos nada’. He tenido episodios de ausencia y desmayos desde pequeña. Los médicos me examinaron para detectar epilepsia cuando era joven y luego decidieron la idea de hipoglucemia (sin hacer ninguna prueba). Durante una buena parte de mi vida, opté por eso: la hipoglucemia”, continuaba su relato. Descartada la hipoglucemia años después, Lilly admitía después que cree que sus desmayos podrían estar relacionados con su bienestar emocional.

Archivado En

