RAYE, la cantante que se negó a ser moldeada por la industria y buscó su propio éxito

Ante una carrera musical estancada, surgen diferentes caminos elegibles por el artista. Por ejemplo: retirarse, buscar canciones más comerciales o aguantar bajo el paraguas de una discográfica que fluye en contra de tus propósitos de publicar material propio. En el caso de Rachel Keen (Londres, 28 años), cantante más conocida como RAYE, su elección fue la contraria a este último ejemplo. Y, gracias a eso, ha conseguido labrarse un futuro acorde a sus expectativas. Tanto, que fue nominada en 2025 en los Grammy a mejor nuevo artista, compositora del año y mejor arreglo para álbum. Entonces no obtuvo ningún premio, pero quizá lo haga en los premios del próximo febrero; está entre los aspirantes a llevarse el Grammy a mejor película musical. Y se prevé un 2026 con un reconocimiento y fama todavía mayor: álbum nuevo, conciertos, y la búsqueda de un exitoso tema tan reconocido como el que publicó en septiembre, llamado Where Is My Husband!, que ya acumula más de 320 millones de reproducciones y que ocupa las primeras posiciones de las listas de éxitos a nivel global.

“Los últimos siete días me he despertado llorando, desconsoladamente. He firmado con un sello importante desde 2014, y he tenido álbumes y álbumes de música guardados en carpetas acumulando polvo. Estoy esperando la confirmación de que soy lo suficientemente buena para lanzar un álbum. Estoy harta de que me ignoren y sufrir por ello. He trabajado siete días a la semana. Ya no soy una estrella del pop educada. Quiero hacer mi álbum ahora, por favor, eso es todo lo que quiero”, lamentó la artista en un arrebato emocional a través de varios tuits en junio de 2021. Unas semanas después, subió otro texto en el que anunciaba que ya hablaba como artista independiente, y que la discográfica con la que había estado colaborando, Polydor Records [a la que pertenecen Sabrina Carpenter o Billie Eilish], y ella se habían separado de mutuo acuerdo, aunque alabó el trato que había recibido y la salida suave que le habían ofrecido.

“Desde el sello discográfico me pedían que compusiera con algunos de los artistas más increíbles del mundo”, afirmó en una entrevista para Cosmopolitan en 2023. Antes de abandonar la compañía, algunos hits ya tenían su nombre entre los autores, como You Don’t Know Me, junto a Jax Jones; Bed, con David Guetta y Joel Corry; siendo la compositora de temas para John Legend o Charli XCX; o la autora de una canción para Beyoncé. “Mientras tanto, no me tomaban lo suficientemente en serio como para gestionar mi propio éxito. ¿Qué más tenía que hacer para demostrar mi valía?”, continuó.

RAYE en su actuación el programa de Jimmy Fallon, el 17 de noviembre de 2025. NBC (Todd Owyoung/NBC via Getty Images)

Tras ser liberada de lo que ella consideraba un impedimento para su libertad musical, RAYE se vio sin un sello discográfico detrás, pero con un sueño por cumplir: publicar su propio álbum. Antes tuvo que pasar por un periodo de redención, alejada de las drogas, el alcohol y volviendo a reconectar con sus seres queridos: “Cuando te guardas ciertas cosas, te van comiendo por dentro. El abuso de sustancias estaba ligado a intentar anestesiar el trauma que había vivido. Me hundí bastante y en un momento se volvió realmente peligroso”, lamentó en 2023 en la BBC. De lo que RAYE hablaba es sobre un abuso sexual que sufrió a manos de un productor discográfico, tal y como denunció en la canción Ice Cream Man, publicada en su álbum debut independiente, My 21st Century Blues, en 2023.

Pero ese no es el único elemento crudo del conjunto, sino uno más. Un álbum en el que vomita todas las emociones que había escondido en su interior durante tantos años: “Mi mayor virtud es la franqueza. Tengo que encontrar la paz y ver el vaso medio lleno. La música es mi forma de ser ruidosa y apropiarme de la narrativa”, defendió en Cosmopolitan. Además, las letras las tenía escritas desde antes de ser artista independiente, pero después las reescribió para reflejar lo que considera su verdad: “Todas tienen voces completamente nuevas y revisamos las canciones, quitando algo de las letras y jugando un poco al Tetris con la forma en que expresé las historias”, explicó en la BBC. Otra de las canciones del álbum más importantes fue Escapism, que concibió como un retrato de autodestrucción emocional y que en 18 meses fue el sencillo más vendido en el Reino Unido, en el que habla sobre el abuso de alcohol, las drogas y el sexo sin sentido después de una ruptura.

Desde entonces, todo ha ido para mejor: “Me siento muy segura dentro de mi música. Cuando escribo, solo tengo que estar en el proceso y expresarme. A veces, es duro, pero me sana. Intento ser lo más honesta posible”, afirmó en una entrevista en 2024 a Harper’s Bazaar, revista que la nombró Mujer del Año. Y no es para menos. Durante esas 52 semanas, combinó ser la telonera en un concierto en Wembley de The Eras Tour, la exitosa gira de Taylor Swift, con marcar un hito histórico en los Brit Awards: se llevó seis de las siete nominaciones que había recibido, una marca nunca antes registrada.

Ese mismo año, de la explosión artística nació Genesis, una “composición musical”, según define en YouTube, de siete minutos en la que desgrana su yo personal a través de la crudeza de unas letras que reflejan la superación de su oscuridad y la búsqueda de un comienzo esperanzador: “Quería crear algo profundamente personal. El mensaje subyacente es: ‘Que haya luz’. Es una oración, una súplica y un grito de ayuda”, comentó la artista para Blum Magazine en 2024.

Después de Genesis, RAYE continuó publicando sencillos que sumar a su segundo álbum. El que más ha destacado es, sin duda, Where Is My Husband! “He estado soltera mucho tiempo. Mi última ruptura devastadora fue hace cuatro o cinco años. Pensé: ‘Me voy a casar con él’. Estuvimos juntos dos años y al final no funcionó. Nunca he experimentado una emoción tan devastadora. Me llevó tres o cuatro años superarlo. No me puedo permitir enamorarme hasta que sea seguro”, confesó en Vogue el pasado octubre. La británica siempre ha mantenido su vida personal de forma relativamente privada. A mediados de septiembre había rumores de que ella y su compatriota Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, estaban juntos, pero la cantante desvió el tema en Vogue: “Es una persona muy importante en mi vida. Es un gran amigo mío. Nos conocemos desde hace un par de años. Siempre está ahí para mí y viceversa. Me preocupo mucho por él. No hay mucho más que decir”.

RAYE en la alfombra roja de los premios Oscar, el 2 de marzo de 2025. Chelsea Guglielmino (FilmMagic)

En la parte final de la canción se escucha una voz diferente a la de RAYE: la de su abuela, Agatha Dawson-Amoah. “Voy a hacer todos los elogios, adoración, luz y lo que sea que pueda aportar a su vida. Es literalmente mi mejor amiga”, exclamó la cantante en noviembre en People. En su gira de 2026, la quinta que recorre, llamada This Tour May Contain New Music y que ofrecerá más de 50 conciertos por Europa y Norteamérica de enero a mayo y pasará por España, le acompañarán sus hermanas Absolutely y Amma como teloneras. También tiene en un pedestal a sus padres, que se conocieron en la iglesia de Tooting, donde él era director musical y ella, corista: “Les dije: ‘Gracias por luchar el uno por el otro y permitirme crecer viendo lo bonito que se ve el amor’. En los momentos difíciles luchan, pero luego rezan para superarlo. Tengo un ejemplo increíble de lo que me encantaría encontrar algún día”, deseó para Vogue.

Aunque la hoja de ruta de la publicación del nuevo disco se retrasó por el robo del coche y las libretas con las canciones de RAYE en octubre de 2024, justo en su cumpleaños, logró recuperarlos intactos el pasado verano. Con este nuevo álbum, la artista británica encara su nueva etapa con una energía renovada y continuando el camino de libertad creativa que consiguió hace casi un lustro. Sabe que ahora su futuro solo depende de ella.