Lista de nominados a los Grammy 2026: principales candidaturas
Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter son los favoritos de una gala que se celebra el 1 de febrero en Los Ángeles
Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter son principales nominados a los Grammy de 2026, que se han dado a conocer la tarde de este viernes. La ceremonia será el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Compiten los artistas en 95 categorías. Estos son los candidatos en las principales categorías.
LISTADO DE PRINCIPALES CANDIDATURAS
Álbum del Año
- “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny
- “SWAG” – Justin Bieber
- “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
- “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
- “MAYHEM” – Lady Gaga
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “MUTT” – Leon Thomas
- “CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator
Grabación del Año
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “luther” – Kendrick Lamar With SZA
- “The Subway” – Chappell Roan
- “APT.” – ROSÉ, Bruno Mars
Canción del Año
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT.” – Bruno Mars and Rosé
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “luther” – Kendrick Lamar With SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “WILDFLOWER” – Billie Eilish
Mejor Álbum Rap
- “Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice
- “Glorious” – GloRilla
- “God Does Like Ugly” – JID
- “GNX” – Kendrick Lamar
- “Chromakopia” – Tyler, the Creator
Mejor Álbum Rock
- “Private Music” — Deftones
- “I Quit” — Haim
- “From Zero” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Idols” — Yungblud
Mejor Canción Rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
- “SWAG” – Justin Bieber
- “Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter
- “Something Beautiful” – Miley Cyrus
- “MAYHEM” – Lady Gaga
- “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
- Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
- “Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar
Mejor canción de R&B
- “Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- “Heart of a Woman” — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- “It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- “Overqualified” — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- “Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum de R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mur — Leon Thomas
Mejor canción country
- “Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- “Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- “I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- “Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- “A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
- Ain’t in It for My Health — Zach Top
Mejor álbum de country contemporáneo
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Beautifully Broken — Jelly Roll
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- How to Train Your Dragon – John Powell, composer
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer
- Sinners – Ludwig Göransson, composer
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers
- The Wild Robot – Kris Bowers, composer
Mejor canción escrita para medios visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” - “Tron: Ares”
- “Golden” - “KPop Demon Hunters”
- “I Lied to You” - “Sinners”
- “Never Too Late” - “Elton John: Never Too Late”
- “Pale, Pale Moon” - “Sinners”
- “Sinners” - “Sinners”
Mejor video musical
- “Young Lion” — Sade
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “So Be It” — Clipse
- “Anxiety” — Doechii
- “Love” — OK Go
