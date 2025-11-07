Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Premios Grammy

Lista de nominados a los Grammy 2026: principales candidaturas

Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter son los favoritos de una gala que se celebra el 1 de febrero en Los Ángeles

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter son principales nominados a los Grammy de 2026, que se han dado a conocer la tarde de este viernes. La ceremonia será el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Compiten los artistas en 95 categorías. Estos son los candidatos en las principales categorías.

LISTADO DE PRINCIPALES CANDIDATURAS

Álbum del Año

Grabación del Año

Canción del Año

Mejor Álbum Rap

Mejor Álbum Rock

Mejor Canción Rock

Mejor álbum de música alternativa

Mejor Interpretación Pop Solista

Mejor Álbum Pop Vocal

Mejor Artista Nuevo

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

Mejor álbum dance/electrónico

Mejor canción de R&B

Mejor álbum de R&B

Mejor canción country

Mejor álbum de country tradicional

Mejor álbum de country contemporáneo

Mejor álbum de pop latino

Mejor álbum de música urbana

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

Mejor canción escrita para medios visuales

Mejor video musical

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Kendrick Lamar, Lady Gaga and Sabrina Carpenter.

Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny y Sabrina Carpenter, principales nominados a los Grammy de 2026

María Porcel | Los Ángeles

Sabrina Carpenter satiriza los tópicos masculinos en un disco repleto de chisporroteante pop

Carlos Marcos | Madrid

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_