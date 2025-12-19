Veinte municipios catalanes se beneficiarán de una inversión de 412 millones de euros en sus barrios

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes una inversión de 412 millones de euros en 20 municipios catalanes en el marco de la primera convocatoria de ayudas del Pla de Barris i Viles 2025-2029. Del total, 232,71 millones los aportará la Generalitat (un 56%) y el resto los ayuntamientos. Así lo ha detallado en un acto en Mataró (Barcelona), junto con la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, y el alcalde de Mataró, David Bote.

El presidente catalán ha definido este plan como “un gran mensaje de esperanza” y de confianza, y ha remarcado que la desigualdad no es inevitable, sino que se puede combatir con las políticas como este plan. Illa ha asegurado que esta iniciativa permitirá mejorar la vida de los ciudadanos y hacer política útil, ante el ruido que considera que hay actualmente en política: “Y habrá más en los próximos meses”, ha advertido. El presidente ha reivindicado “el espíritu” de la Ley de Barrios impulsada y aplicada por los expresidentes Pasqual Maragall y José Montilla durante los gobiernos tripartitos.

273.519 vecinos beneficiados

Se trata de proyectos propuestos por los ayuntamientos que se centran en la transformación física de los barrios --construcción de escuelas, parques o centros sanitarios--, el impulso de la transición ecológica y la acción sociocomunitaria, y beneficiarán directamente a unas 273.519 personas que viven en las comunidades donde se pondrán en marcha estos proyectos.

Illa ha destacado que el Govern ha recibido 83 solicitudes de municipios, de las cuales ha seleccionado a 20. De la provincia de Girona, la capital, Olot y Figueres. De Barcelona, también la capital, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Joan Despí, Manresa y Mataró (Barcelona). De Tarragona, la propia ciudad, Tortosa, Amposta, Calafell y Reus. Y de Lleida, además de esta ciudad, la Seu d’Urgell, Solsona, la Pobla de Segur y Torralameu.

De los 20 proyectos, nueve se realizarán en barrios con cascos históricos y núcleos antiguos, seis están dentro de la tipología de polígonos de los años 60 y 70, y los cinco restantes son de otras características. El president ha animado a los 63 ayuntamientos que se han quedado fuera, a presentar sus proyectos en próximas convocatorias. Illa ha concretado que este plan contará con otras cinco convocatorias, hasta 2019, en las que se destinará un total de 1.600 millones de euros (1.000 millones aportados por la Generalitat y 600 millones por los ayuntamientos.

Este viernes el Govern firmará las resoluciones de concesión de las ayudas y los ayuntamientos tendrán 12 días hábiles para aceptarlas y presentar alegaciones, tras lo que habrá una resolución definitiva a mediados de enero y se constituirán los comités de evaluación y seguimiento de cada uno de los proyectos, integrados por representantes de Generalitat, consistorios y movimientos vecinales.

Segunda convocatoria

El Govern tiene intención de presentar la segunda convocatoria del Pla de Barris en mayo de 2026, para que los municipios puedan presentar sus proyectos hasta principios de septiembre, y prevén que para la segunda convocatoria haya más solicitudes. Además, el Govern quiere llegar a acuerdos con las diputaciones para crear espacios técnicos de referencia para que los municipios puedan preparar sus proyectos. Este año las diputaciones de Barcelona y Girona ya han publicado convocatorias para que los municipios pudieran contratar a equipos de redacción de proyectos.

Los programas presentados por los municipios son a cinco años y están calendarizados, y todas las actuaciones están cofinanciadas, por lo que el Govern irá transfiriendo el dinero a los ayuntamientos a medida que se vayan cumpliendo las actuaciones. Fuentes del Govern han indicado que el hecho de que no haya presupuestos aprobados para 2026 no impedirá que siga la convocatoria, aunque han reconocido que “sería más sencillo” con unas cuentas aprobadas.