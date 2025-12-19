Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos

Primero fue un envío interceptado en Francia escondido entre los sacos de áridos que transportaba un camión. Después, otro en Barcelona en un vehículo similar. Más tarde, uno que iba camino de Reino Unido también por carretera. Hasta que los investigadores detectaron que la cocaína que estaban interceptando llegaba a las costas de Marbella en narcolanchas y encontraron la guardería donde la almacenaban. Entonces los narcotraficantes le prendieron fuego para hacer desaparecer la droga que quedaba por enviar, sin conseguirlo. Finalmente, cinco personas han sido detenidas en una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil en la que se han intervenido, además de un arma de guerra, 2,2 toneladas de cocaína cuyo destino era distintos países europeos. Todos han pasado a disposición judicial acusados de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La última memoria de la Fiscalía de Andalucía, correspondiente al año 2024, ya advertía como “factor de alerta grave” que las mismas organizaciones ya asentadas en la Costa del Sol que hasta hace unos años se dedicaban solo a traficar con hachís, ahora lo hacen también con cocaína, utilizando las mismas rutas y los mismo medios. “Lo que desde hace unos tres o cuatro años era algo anecdótico”, relataba la fiscalía, se ha convertido durante 2024 “en habitual” señalaba el documento que, además, subrayaba que los envíos son siempre en grandes cantidades. La descripción del organismo cuadra a la perfección con lo detectado por los policías que han participado en esta operación, denominada Persia-Levi-Lobera y que empezó a fraguarse en primavera de este año.

En el mes de marzo, agentes de ambos cuerpos policiales detectaron que había un grupo de personas que estaba preparando un envío de droga desde Fuengirola hasta Países Bajos. Como tenían el mismo objetivo, Policía Nacional y Guardia Civil crearon entonces un grupo de trabajo conjunto, compuesto por miembros de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) Costa del Sol y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. Entre todos averiguaron que la idea de la organización criminal era utilizar un camión de gran tonelaje para esconder los fardos entre otras mercancías y dobles fondos.

Comprobaron su ruta y, en abril, avisaron a las autoridades aduaneras de Francia, país por el que iba a transitar el vehículo. Poco después, lo interceptaban en suelo francés con 826 kilos de cocaína ocultos en el interior de sacos de árido y detenían al conductor. A poca distancia de este tráiler los agentes detuvieron a otro, enviado por la misma banda y que, todavía en la provincia de Barcelona, antes de cruzar la frontera, fue localizado. En su interior había 500 kilos de la misma droga. El camionero fue igualmente arrestado. En mayo, la organización intentó realizar otro envío, esta vez hacia Reino Unido, pero el camión fue de nuevo interceptado, esta vez con 200 kilos escondidos en dobles fondos. Los investigadores también localizaron cuál era su destino, un almacén para guardar la droga en territorio británico, donde se encontraron 180 kilos más.

Sede en Mijas

Ese mismo mes se comprobó que la cocaína procedía de alta mar y que llegaba en narcolanchas hasta las playas de Marbella, donde era alijada. Desde allí, se trasladaba a una vivienda en Mijas, que ejercía de guardería y donde la mercancía quedaba oculta antes de su distribución. Cuando los agentes acudieron a registrar el domicilio, sus dos ocupantes —que luego fueron detenidos— le prendieron fuego para destruir la droga “y hacerla desaparecer”, según ha informado la Policía Nacional este viernes en un comunicado. Tras sofocar las llamas, se encontraron 520 kilos de droga, varios vehículos robados y un subfusil de asalto MP15 junto a numerosa munición.

Finalmente, la operación acabó en el mes de agosto con la realización de varios registros en la ciudad de Mijas, donde se asentaba los delincuentes. El trabajo policial conjunto terminó con cinco personas detenidas —de nacionalidad española, marroquí y polaca— y la intervención de 2.280 kilos de cocaína, además de camiones con dobles fondos, tres vehículos sustraídos y el arma de guerra. Todos fueron puestos a disposición judicial por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.