Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”

Trump y el presidente brasileño, Lula da Silva, durante su reunión en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el pasado octubre en Kuala Lumpur.

Más de 40 congresistas demócratas han enviado una carta este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para condenar sus “múltiples y sin precedentes intentos de socavar la democracia en Brasil”, así como “sus fallidos esfuerzos por proteger al expresidente brasileño Bolsonaro de rendir cuentas por el intento de golpe de Estado” de enero de 2023.

El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se detiene en el empleo que Trump ha hecho de la amenaza de imponer aranceles del 50% a su socio comercial, que los miembros de la Cámara de Representantes que firman la carta juzgan com “un uso indebido e ilícito de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA son sus siglas e inglés)”, porque para justificarlo el presidente de Estados Unidos arguyó que con esos gravámenes Washington estaba haciendo frente a un “déficit comercial insostenible”. Los congresistas recuerdan que Estados Unidos “ha tenido un superávit comercial con Brasil todos los años desde 2008″.

El recurso a la IEEPA está en el centro del caso que estudian los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Washington, que deben decidir sobre la constitucionalidad de los aranceles. Su sentencia, que podría echar al traste toda la política comercial de Trump, es inminente.

El presidente estadounidene, que incluyó al país iberoamericano y a su presidente, Lula da Silva, en la lista de los 25 a los que amenazó con nuevos aranceles por carta a principios del pasado verano, nunca ocultó cuáles eran sus verdaderas intenciones: presionar a los jueces del caso que se estaba intruyendo en ese momento contra el expresidente Jair Bolsonaro por su implicación en el fallido golpe de Estado de enero de 2023. Por aquellos hechos, el Supremo de Brasilia condenó a Bolsonaro el pasado mes de septiembre a 27 años de prisión. Este miércoles, el Senado del país iberoamericano aprobó el proyecto de ley para rebajar las penas de cárcel al expresidente y al resto de condenados por golpismo.

La misiva enviada a Trump es una iniciativa de los representantes Adriano Espaillat (Nueva York) y Linda Sánchez (California). Y entre los abajo firmantes figuran los nombres de algunos de los más destacados miembros del ala progresista del Partido Demócrata, de Alexandria Ocasio-Cortez a Nydia Velázquez (ambas representantes por Nueva York), Sarah McBride (Delaware), Ilhan Omar (Minnesota) o Greg Casar (Texas).

El congresista Adriano Espaillat, el jueves, en el retiro demócrata en Leesburg (Virginia). Tom Williams (CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag)

El texto compara el capote que Trump trató de echar a Bolsonaro para librarse de sus problemas con la ley con los intentos del republicano “de evadir la responsabilidad por la insurrección del 6 de enero en Estados Unidos”, día del asalto el Capitolio. “Además, usted afirmó erróneamente que los aranceles eran necesarios para supuestamente defender la ‘libertad de expresión’ en Brasil”, añade la carta, en referencia a la legislación con la que el país puso recientemente coto a los discursos de odio y la desinformación en las redes sociales. “Un fallo del Tribunal Supremo”, recuerdan los congresistas, “declaró que estas medidas eran compatibles con la Constitución brasileña. Iniciar una guerra comercial para resolver cuestiones no comerciales es injustificado y contraproducente”.

El gravamen más alto

Como consecuencia de aquellas presiones, Trump acabó imponiendo a Brasil el arancel más alto de entre los que recibieron decenas de socios comerciales de Estados Unidos, tras meses de tiras y aflojas. Los congresistas acusan al presidente de haber “excluido ciertos productos brasileños” de ese alto gravamen para “beneficiar a empresas con estrechos vínculos con su Administración, incluyendo al gigante brasileño de la carne JBS, que realizó la mayor donación individual (cinco millones de dólares)”.

La carta también afea al republicano que recurriera a la Ley Magnitsky para revocar los visados y sancionar a los jueces del Tribunal Supremo Federal brasileño y sus familias. “Condenamos este intento explícito de ejercer presión indebida sobre el poder judicial independiente de otra nación democrática y soberana”, advierte el texto, que considera que las decisiones de Trump “han perjudicado el liderazgo estadounidense en la región”. Como otros países, aseguran los firmantes, “ha intensificado sus esfuerzos para distanciarse de Washington”, impulsando acuerdos comerciales con México o Vietnam.

“China ha aprovechado rápidamente la oportunidad para fortalecer sus lazos con Brasil, presentándose como un ‘defensor’ del Sur Global frente a Estados Unidos, ampliando la cooperación de los BRICS y recurriendo a Brasil para obtener productos básicos clave”, continúa la carta, que advierte de que las importaciones chinas de soja procedentes de Brasil aumentaron casi un 30%, desplazando a los agricultores estadounidenses.

Lula y Trump se reunieron por primera vez en persona en octubre después de que aquel intentara durante meses abrir una línea de diálogo con el republicano para que suavizara los aranceles. Después, volvieron a comunicarse a principios de diciembre, con el fondo de un inédito despliegue militar estadounidense para presionar al venezolano Nicolás Maduro y días después de que Lula se ofreciera públicamente a interceder ante Trump para rebajar la tensión en el Caribe.

El viernes pasado, Estados Unidos sacó al juez Alexandre de Moraes de la lista de sancionados por la ley Magnitsky. Era la segunda concesión unilateral importante de Washington en menos de un mes después de que aliviara los aranceles a la carne, el café y buena parte de las importaciones brasileñas. Aquello se interpretó como un golpe para Bolsonaro y como un triunfo de la estrategia de Lula, mezcla de firmeza, diplomacia y encanto personal, un ingrediente que, como ha quedado demostrado desde que regreso a la Casa Blanca, sigue funcionando con Trump.