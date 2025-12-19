Visitar la Fontana de Trevi dejará de ser gratis para los turistas: costará dos euros a partir de febrero

A partir de febrero de 2026 los turistas tendrán que pagar dos euros para visitar la famosa Fontana de Trevi en Roma. Lo ha confirmado este viernes el alcalde de la Ciudad Eterna, Roberto Gualtieri, en una rueda de prensa. La idea, que el ayuntamiento llevaba tiempo barajando, es poner coto al turismo de masas y controlar las aglomeraciones de visitantes que se generan cada vez con mayor frecuencia en los alrededores de este imponente monumento, que es el más visitado de la capital italiana, después del Coliseo. El acceso seguirá siendo gratuito para los residentes de la ciudad.

El concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, ha defendido esta medida en varias ocasiones y ha abogado por “una experiencia única, especial y serena a todos los visitantes”, que además permita “proteger un monumento extraordinario”. La administración local defiende la introducción de una entrada de pago para acceder al recinto de la Fontana de Trevi para favorecer que la visita sea más agradable y tranquila, en comparación con el caos actual, debido a las aglomeraciones que se forman a lo largo de la jornada.

Por ello, los turistas deberán pagar la entrada para visitar el monumento solo durante el día, en las horas de mayor afluencia, desde las 9 de la mañana hasta las 22 de la noche. Aunque últimamente es cada vez más frecuente encontrar incluso en la madrugada una gran cantidad de visitantes en los aledaños de la Fontana que tratan de obtener la foto perfecta, a solas con el monumento, joya del barroco tardío.

Cada año, la Fontana de Trevi recibe la visita de millones de personas, y esta cifra ha aumentado considerablemente este año, durante el Jubileo, el año santo de la Iglesia católica: solo en los primeros seis meses de 2025 se registraron 5,3 millones de visitantes. El ayuntamiento de Roma espera recaudar en torno a seis millones de euros con esta medida, aunque algunas estimaciones señalan que el tesoro para las arcas municipales podría alcanzar los veinte millones de euros. El consistorio ya recoge cada año más de un millón y medio de euros de las aguas de la fuente, un particular botín compuesto por las monedas que los turistas lanzan siguiendo la tradición y que hasta el momento gestiona Cáritas para realizar obras de beneficencia en la ciudad.

A finales del año pasado, cuando concluyeron las obras de conservación extraordinaria del monumento por el Jubileo, el ayuntamiento introdujo un sistema para limitar el número de visitas que permite que entren al pequeño anfiteatro que está frente a la fuente un máximo de 400 personas a la vez. El alcalde anunció en ese momento que estudiaría la posibilidad de introducir una entrada de pago de forma permanente, una hipótesis que se debatía desde hacía tiempo y que ha generado cierta polémica. Por una lado, hay quien considera que un monumento tan famoso en todo el mundo debe ser accesible para todos, y por otro, está quien defiende la necesidad de gestionar los enormes flujos de visitantes de forma ordenada para garantizar que la visita sea más tranquila y al mismo tiempo compatible con la vida cotidiana de los habitantes del centro de la ciudad.

A partir de febrero quienes lleguen a la famosa plaza se encontrarán dos caminos de acceso: uno para los romanos y otro para los visitantes.

Roma cuenta con el precedente del Panteón, otro de sus monumentos más visitados, que es de pago desde 2023. La entrada, que contempla descuentos en algunas situaciones, cuesta 5 euros y en general ha dado resultados positivos: los accesos son más ordenados y la recaudación se ha utilizado para sufragar los gastos de gestión del edificio. Pero el Panteón es un monumento cerrado, mientras que controlar el acceso de pago en un espacio abierto como la plaza de la Fontana de Trevi en principio parece más complicado.

El alcalde de Roma ha anunciado que también comenzarán a ser de pago otros monumentos de la ciudad como la Villa de Majencio, el Museo Napoleónico, el Museo Museo Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica.