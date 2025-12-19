La exjefa de gabinete de Pradas declara a la jueza que el día antes de la dana ya se hablaba de “mensajes masivos”

La entonces consejera de Interior, Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias de Valencia, Emilio Argüeso, el 12 de noviembre de 2024, a su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi),.

Silvia Soria señala que la consejera imputada atendió antes de las 20 horas una llamada en una habitación anexa y cuando regresó al Cecopi, dijo: “Hay que enviarlo” en relación al Es-Alert

La que fuera jefa de gabinete de la consejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, Silvia Soria, ha afirmado este viernes a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que el día anterior a la riada, el 28 de octubre, ya se hablaba de “mensajes masivos”.

La exjefa de gabinete, Silvia se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), donde se instruye el procedimiento de la dana por el que hay dos investigados: Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, según han informado fuentes del caso presentes durante el testimonio.

La testigo ha manifestado que el día 28 de octubre hubo una reunión con todo el equipo de la Consejería y la primera parte se centró en la previsión meteorológica. “Se habló de la previsión de lluvia, de que se estaba haciendo lo habitual y también se habló de la parte técnica”, ha dicho.

De hecho, la testigo ha indicado que ese mismo día, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, ya hablaba de “mensajes masivos”, aunque del Es Alert como tal se habló a las 19 horas del día 29 de octubre, en el Cecopi, el organismo que coordinaba la gestión de la emergencia, ha puntualizado.

Ha explicado que, antes de las 20 horas de aquel día, vio a Pradas atender una llamada en una habitación de al lado de la que acogía la reunión del Cecopi y que la entonces consejera regresó a la reunión diciendo “hay que enviarlo”, pero ha insistido en que no sabe con quién hablaba.

Entre las 19.30 y las 20 horas, según el registro de llamadas aportado al juzgado por ella, Pradas intentó hablar con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a las 19.36 horas, con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, que le llamó a ella a las 19.43 y a las 19.36; y con el propio Mazón a las 19.43 horas.

Según lo que la testigo observó aquella jornada, en el Cecopi se acordaba todo, nadie imponía su criterio. En referencia al texto del mensaje Es-Alert que finalmente se envió a la población a las 20:11 horas y el debate previo sobre el mismo, esta testigo ha indicado que hubo debate entre el máximo responsable de los bomberos, José Miguel Basset; el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Ha explicado además que Pradas no estuvo atenta a los medios de comunicación una vez iniciado el Cecopi. Según han informado fuentes del caso presentes en la declaración, esta testigo ha subrayado que en el Cecopi estaban todos los integrantes de las instituciones que, a su juicio, son la fuente de información de los medios.

También ha explicado que, según recuerda, se empezó a hablar de la posibilidad de enviar un mensaje Es-Alert alrededor de las 19 horas, una hora después del aviso del peligro que corría la presa de Forata. Consultada por el rol que desempeñó Salomé Pradas en el Cecopi, esta testigo ha asegurado que ella coordinaba las intervenciones y pedía información, y ha agregado que recuerda mucho “tumulto” en aquella reunión.