Ucrania ataca por primera vez a un petrolero de la flota fantasma rusa en el Mediterráneo

A 2.000 kilómetros de Kiev también llegan los drones de Ucrania, pero no solo en ataques contra objetivos en suelo ruso. Ucrania ha llevado a cabo por primera vez una operación militar en el mar Mediterráneo. Drones bomba de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU) han dañado severamente el petrolero Qendil, según un vídeo hecho público este viernes. El ataque se ha producido en aguas internacionales, entre la isla de Creta (Grecia) y Malta. El Qendil tiene bandera de Omán y formaría parte de la llamada flota fantasma, es decir, las embarcaciones perseguidas por Occidente por saltarse el bloqueo de las exportaciones de petróleo ruso.

El Qendil, según el SSU (dependiente del Ministerio del Interior) navegaba sin carga, de Egipto a la costa báltica de Rusia. El SSU no ha aportado amplios detalles de la operación, pero todo apunta a que sus drones despegaron desde otra embarcación.

El SSU y el GUR, los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa ucranio, son los responsables de la mayoría de las acciones ucranias contra la flota naval rusa en el mar Negro. Sus operaciones se caracterizan por el ingenio y la osadía. La última hazaña del SSU se produjo el 15 de diciembre, cuando uno de sus drones submarinos atacó por primera vez un submarino ruso en el puerto de Novorossiisk, en el mar Negro.

Más allá del mar Negro, donde hay una actividad militar intensa porque ambos contendientes son vecinos, Ucrania ha trasladado sus acciones militares a otras costas. El GUR saboteó un barco de guerra ruso en 2024 en Kaliningrado, enclave ruso en el mar Báltico entre Polonia y Lituania. Las Fuerzas Armadas Ucranias están bombardeando con drones este diciembre, por primera vez, plataformas de extracción de petróleo rusas en el mar Caspio.

El ataque contra el Qendil en aguas mediterráneas es una pieza más de la campaña ucrania para debilitar a la industria energética rusa. Periódicamente se producen bombardeos contra refinerías en territorio ruso. Pero este otoño, también por primera vez, Ucrania está golpeando barcos que exportan crudo ruso pese a las sanciones internacionales. El SSU y el GUR han puesto la diana este diciembre a media docena de petroleros que salían de puertos rusos, provocando incluso incidentes diplomáticos con Turquía y Rumania, países del mar Negro.

“Al incumplir la legalidad internacional y las normas de la guerra, este barco aporta ingresos a Rusia para proseguir la guerra, por lo que es un objetivo absolutamente legítimo del SSU”, explica un comunicado del Ministerio del Interior difundido entre los medios ucranios.

El petrolero Qendil transitaba por el Bósforo en ruta hacia el mar Mediterráneo, en Estambul, el pasado 6 de noviembre. Yoruk Isik (REUTERS)

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha comentado que la acción contra el Qendal busca elevar las primas de los seguros de los barcos que transportan petróleo ruso. Putin ha asegurado que Rusia responderá a esta amenaza.

Rusia, por su parte, según las autoridades ucranias, ya ha respondido atacando este diciembre por lo menos cuatro cargueros que transportaban productos agrícolas ucranios hacia los mercados internacionales. Odesa, la principal ciudad de Ucrania en el mar Negro, está sufriendo en las últimas semanas múltiples bombardeos que están limitando su capacidad comercial portuaria.