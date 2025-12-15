Ucrania asegura haber alcanzado por primera vez un submarino ruso con drones subacuáticos

Varios drones subacuáticos ucranios han atacado e inutilizado un submarino de combate ruso este lunes en el puerto de Novorosíisk, en una de las bases principales de la Armada rusa en el mar Negro, según ha informado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado. “Como consecuencia de la explosión, el submarino sufrió graves daños y ha quedado fuera de servicio”, señala la nota. Moscú asegura que no se han producido ningún daño en ninguna de sus embarcaciones en Novorosíisk.

Se trata de la primera operación de este tipo que lleva a cabo el ejército de Kiev, realizado con drones de fabricación ucrania, conocidos como Sub Sea Baby. Así lo ha confirmado más tarde Alexánder Kamyshin, asesor del presidente Volodímir Zelenski, quien compartió en X una imagen de la explosión que ha causado el ataque, donde estaban ubicados otros buques, además del submarino. “Llevaba mucho tiempo esperando este día”, ha añadido. La agencia Reuters ha podido confirmar la ubicación del vídeo publicado por el ejército ucranio utilizando la disposición y los muelles del puerto.

En el momento del ataque, el submarino llevaba instaladas a bordo cuatro lanzaderas de misiles Kalibr, según la nota del SBU, que recuerda que Rusia se ha visto obligada a replegar gran parte de su Flota del Mar Negro al puerto de Novorosíisk debido a los repetidos ataques ucranios con drones que contra embarcaciones rusas cuando estaban atracados en puertos de la península de Crimea. Los misiles Kalibr han sido utilizados por Rusia con frecuencia en los últimos meses para causar graves daños a la red eléctrica ucrania.

Por su parte, el portavoz de la Armada ucrania, Dmitro Pletenchuk, afirmó que la operación para atacar un submarino —al que describió como el objetivo más difícil de alcanzar— marca “otro punto de inflexión” en la guerra naval entre Ucrania y Rusia. “Este día vuelve a cambiar radicalmente la percepción de las posibilidades del combate naval en esta guerra”, ha señalado a Reuters. Además, ha añadido que será difícil para Rusia reparar el submarino, ya que tendría que hacerse sobre el agua, lo que significaría que el buque volvería a estar expuesto a nuevos ataques.

Desde Rusia niegan cualquier tipo de daño en ninguna de sus embarcaciones. “Ninguno de los buques o submarinos de la Flota del Mar Negro atracados en la bahía de la base naval de Novorosíisk, ni sus tripulaciones, sufrieron daños como consecuencia del sabotaje y se encuentran en servicio con normalidad”, ha señalado el ejército ruso, según señalan las agencias de noticias estatales.

Ucrania, que prácticamente no cuenta con flota naval, ha utilizado drones y misiles para hostigar a la Flota del Mar Negro y desalojarla de su posición privilegiada en la ciudad portuaria de Sebastopol, en la península ocupada de Crimea.

Además, el ataque se produce en medio de un tenso período de negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos, que han generado el temor entre los ucranios de verse presionados hasta aceptar los términos del acuerdo con Rusia, que consideran equivalentes a una capitulación.