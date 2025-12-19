La UE acuerda emitir eurobonos para financiar a Ucrania

Italia 2-Alemania 0. La cumbre europea más decisiva de los últimos tiempos ha terminado de madrugada, con un significativo acuerdo político para Ucrania y una patada hacia adelante en el pacto con Mercosur. Tras más de 16 horas de conversaciones, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en Bruselas, han pactado emitir eurobonos por importe de 90.000 millones de euros para financiar las necesidades de Ucrania. Sin ese dinero —que solo tendrá que devolver a sus socios europeos cuando Rusia pague por los daños causados en su guerra imperialista— el país invadido podría quedarse sin fondos en marzo del año próximo. Es una solución rápida. Se trata de dar respuesta a lo más urgente. A la larga, los líderes acuerdan seguir explorando el “préstamo de reconstrucción” usando los activos rusos congelados por las sanciones en la UE. El rechazo de Bélgica, el país donde se custodia la mayoría de esas reservas, y las dudas del resto de socios en ofrecerle el cheque blanco que el Gobierno belga requería, bloquearon la medida.

El canciller alemán, Friedrich Merz, sale como claro perdedor de esa reunión; también la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen: Europa, claramente, está cambiando. Y los Gobiernos nacionalpopulistas se salen con la suya. Berlín patrocinaba el uso de los activos rusos como palanca para asegurar la financiación de Ucrania, en contra de los deseos de la Hungría del ultra Viktor Orbán y de la Bélgica del nacionalista flamenco Bart de Wever. Y Berlín quería cerrar el pacto comercial con América Latina. Finalmente, ese acuerdo con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) se pospone para enero, y serán el contribuyente europeo, y no los activos rusos, quien asegure que Ucrania puede seguir guerreando en el frente.

“No habrá eurobonos mientras yo viva”, dijo la excanciller Angela Merkel hace unos años. “El objetivo es usar los activos rusos” y no emitir deuda común, ha repetido en los últimos días el conservador Merz. No será así: la UE acude a los eurobonos por segunda vez en menos de un lustro. La primera vez fue con la pandemia. Ahora, con ese riesgo existencial que suponía la quiebra de Ucrania, su derrota en el campo de batalla a manos de la Rusia de Putin.

La cumbre se ha prolongado a lo largo de todo el jueves y deparaba grandes sorpresas. Con Bruselas paralizada por los agricultores, Francia y Polonia se oponían a Mercosur, pero fue finalmente la italiana Giorgia Meloni la que presionó para retrasar el acuerdo hasta enero. Meloni habló con Luiz Inácio Lula da Silva, le aseguró que está de acuerdo con apoyar Mercosur, pero le pidió unos días, un plazo máximo de un mes, para ahogar las presiones internas contra ese acuerdo.

Pero el plato fuerte del día era Ucrania. Kiev tendrá su dinero pero no todo el simbolismo: que quiera o no quiera será Rusia quien pague por los daños causados. La UE no ha logrado movilizar los activos del Banco Central de Rusia que permanecen congelados en la UE por las sanciones. Sin embargo, los Estados miembros pedirán un préstamo de 90.000 millones de euros en los mercados de capitales, garantizado con el margen presupuestario de la UE, para financiar a Ucrania durante los próximos dos años.

Los caballos de Troya del Kremlin, además, logran una salida y no participarán. El plan “no tendrá ninguna obligación financiera de la República Checa, Hungría y Eslovaquia”, acordaron los líderes.

Ucrania tendrá los fondos. Evita la bancarrota. Pero la cumbre de antes de las fiestas, la última reunión de un año extremadamente difícil para la UE, en la que ha despertado a un nuevo mundo en el que Estados Unidos de Donald Trump ya no es el aliado que era, acaba con un cierto sabor agridulce. El objetivo claro de la mayoría de los socios era crear ese simbólico salvavidas financiero con las reservas rusas inmovilizadas por las sanciones en la UE. Y, aunque se seguirá trabajando en ello, no se ha logrado.

“Hemos cumplido con el compromiso de financiar a ucrania para los próximos dos años, 90.000 millones de euros y acordado que Ucrania solo devolverá ese dinero cuando Rusia pague por los daños causados por la guerra y mantendremos inmovilizados los activos rusos hasta que Rusia pague”, ha remarcado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en una rueda de prensa de madurada, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.