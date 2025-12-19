La policía halla muerto al sospechoso del tiroteo masivo de la universidad de Brown

El hombre, un portugués de 48 años acusado de matar a dos personas y de herir a a otras nueve el pasado domingo, se suicidó, según las autoridades

La búsqueda del sospechoso de asesinar a dos estudiantes y herir a otras nueve personas el pasado domingo en la prestigiosa universidad de Brown, en Providence, en el pequeño estado de Rhode Island, dio sus frutos al fin en la noche de este jueves (hora de la costa Este). La caza terminó cuatro días después con el hallazgo del cadáver de un hombre, Claudio Neves Valente, de 48 años y nacionalidad portuguesa, a 135 kilómetros del lugar de los hechos, en un almacén de una zona industrial de Salem, en el vecino Nuevo Hampshire.

En una conferencia de prensa celebrada en Providence, pasadas las 21:30, su jefe de la policía confirmó que el hombre al que andaban buscando se había suicidado cuando estaba a punto de ser descubierto ya apresado.

La búsqueda del sospechoso, al que las agencias de seguridad implicadas en el operativo también vinculan con el asesinato este miércoles de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT son sus siglas en inglés), en Boston), ha mantenido toda la semana en vilo a las cadenas de noticias del país, después de que el mismo día de la matanza las autoridades anunciaran la captura de un culpable para después soltarlo a las pocas horas sin cargos.

Desde entonces, el misterio ha rodeado al tipo del que solo se sabía lo que tenían que decir de él los videos de las cámaras de seguridad de diferentes puntos residenciales de Providence. En ellos, que se veía a un hombre de mediana edad, algo entrado en carnes, caminando tranquilamente, oculto tras una mascarilla quirúrgica negra.

Nadie podía explicarse cómo pudo escapar de una comunidad tan pequeña como la de Rhode Island, el estado de menor tamaño de la unión. Tampoco, dónde pudo ir. Este jueves se supo que se dirigió al norte, aunque no llegó demasiado lejos.

En su comparecencia ante la prensa, Brett Smiley, el alcalde de de Providence, se felicitó porque sus vecinos fueran a “dormir tranquilos por fin esa noche”. Smiley también celebró la colaboración ciudadana, que hizo posible dar con Neves Valente, así como la colaboración entre las distintas agencias del orden implicadas en la operativa.

