Detenida una persona en relación con el tiroteo en la Universidad de Brown

Un vehículo de policía en las cercanías del edificio donde un tiroteo mató a dos estudiantes e hirió a nueve personas en la Universidad de Brown

Siete de los nueve heridos en el centro de estudios de élite estadounidense se encuentran estables, uno grave y otro ha sido dado de alta

La Policía ha detenido a una persona en relación con el tiroteo en la Universidad estadounidense de Brown la noche del sábado, en el que murieron dos estudiantes y otras nueve personas, según ha informado Brett Smiley, el alcalde de Providence, la localidad del Estado de Rhode Island en la que se encuentra este centro de estudios de élite. Siete de los heridos se encuentran estables; uno, en estado grave, pero estable, y otro ha sido dado de alta.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona bajo custodia policial y si se trata de la misma que aparece en un vídeo divulgado por la Policía de Providence a última hora del sábado, en el que se aprecia al sospechoso de espaldas mientras se marcha del lugar del tiroteo a pie, con una mano en el bolsillo derecho. El sospechoso es un varón vestido de negro, posiblemente un treintañero, según habían apuntado las autoridades con anterioridad. El jefe adjunto de la Policía de Providence, Tim O’Hara, había mencionado que quizá se hubiera cubierto el rostro con una máscara, aunque no había certeza de ello.

Según la cadena CNN, la “persona de interés” quedó detenida en un hotel de la localidad esta madrugada. Tras el arresto se ha levantado la orden que permanecía vigente para quienes se encontrasen en el campus de la universidad en los momentos del tiroteo, de permanecer refugiados donde estuvieran.

Cerca de 400 agentes de policía, tanto local como del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos han participado en la operación de búsqueda del sospechoso. Los disparos ocurrieron en un aula del primer piso del edificio Barus y Holley, que aloja a la escuela de ingeniería de Brown y donde en ese momento se estaba impartiendo una clase de repaso de la asignatura Principios de Economía. Unos sesenta estudiantes se encontraban presentes en la sala.

El edificio y la zona donde tuvo lugar el suceso se encontraban más transitados de lo habitual un sábado por la tarde debido a que ésta es la semana de exámenes finales del semestre en esta institución de la Ivy League —la agrupación de universidades punteras de Estados Unidos—, en la que están matriculados más de 10.000 estudiantes. Habitualmente solo se puede entrar en el edificio atacado con una tarjeta magnética, pero el hecho de que se estuvieran impartiendo clases de repaso y recuperación y exámenes finales hizo que las puertas estuvieran abiertas, lo que pudo facilitar el acceso del asesino, según ha explicado la policía universitaria.

El jefe de estudios de la universidad, Frank Doyle, ha anunciado la suspensión de los exámenes y clases previstos para esta semana. “En estos momentos es fundamental que centremos nuestros esfuerzos en proporcionar todo el apoyo y cuidado posibles a los miembros de nuestra comunidad, mientras asumimos el dolor, miedo y ansiedad que nos afecta a todos nosotros ahora mismo”, ha indicado en un mensaje a estudiantes, profesores y trabajadores de Brown.

El suceso del sábado en Brown ha ocurrido un día antes del decimotercer aniversario del asesinato de veinte niños y seis adultos en la escuela de educación primaria Sandy Hook, en el Estado vecino de Connecticut, el 14 de diciembre de 2012. Aquella matanza, una de las peores en la historia reciente de Estados Unidos, generó la esperanza entre quienes se oponen al acceso generalizado a las armas de fuego de que finalmente se tomasen medidas para prohibir o reducir de modo significativo esa disponibilidad. No ocurrió.

Estados Unidos mantiene una de las legislaciones más permisivas del mundo desarrollado sobre las armas de fuego, y uno de los mayores historiales de tiroteos masivos en escuelas, centros comerciales, oficinas e iglesias y otros lugares de culto. La página web Gun Violence Archive, que considera tiroteo masivo cualquier incidente con armas de fuego que deje más de cuatro víctimas lleva contabilizados 389 casos en lo que va de año en Estados Unidos. De ellos, media docena en centros de enseñanza. El año pasado se perpetraron más de 500, según la página.