El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia

Ahmed al Ahmed, un frutero de 43 años, se abalanzó sobre uno de los agresores junto a la playa de Bondi y logró arrebatarle el fusil

Un transeúnte captado en un vídeo mientras reducía y desarmaba a uno de los dos atacantes durante el ataque terrorista de este domingo en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, ha sido aclamado como un héroe cuya valiente acción salvó vidas.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran a un hombre, identificado por medios locales como Ahmed al Ahmed, propietario de una frutería de 43 años, en un aparcamiento, vestido con una camisa blanca, abalanzándose sobre uno de los atacantes, otro hombre con camisa oscura que sostiene un rifle. El atentado, cuyo objetivo era la comunidad judía de Sídney, causó al menos 11 muertes y dejó 29 heridos.

Poco después, Al Ahmed logra arrebatarle el arma al agresor y apunta el arma hacia él. El vídeo muestra cómo el atacante comienza a retroceder hacia un puente donde se encontraba el otro atacante, mientras Al Ahmed deja el rifle en el suelo.

Chris Minns, primer ministro del Estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, ha calificado a Al Ahmed como “un auténtico héroe” y ha asegurado que el vídeo era “la escena más increíble” que ha visto en su vida. “Hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía”, ha añadido Minns. El medio local Seven News ha asegurado que Al Ahmed había sido hospitalizado tras recibir dos disparos.

Uno de los presuntos atacantes ha muerto y otro se encuentra detenido y en estado crítico tras el tiroteo en el evento en la playa que celebraba la festividad judía de Jánuca. La policía ha indicado que estaba investigando si había un tercer agresor implicado.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha elogiado las acciones de los australianos que “corrieron hacia el peligro para ayudar a otros”. “Estos australianos son héroes y su valentía ha salvado vidas”, ha declarado Albanese en una rueda de prensa.

“La mayoría huye del peligro, pero este hombre [Al Ahmed], presente en la masacre de la playa de Bondi que acaba de ocurrir, no fue uno de ellos”, ha escrito un usuario en X. “Este australiano salvó innumerables vidas al quitarle el arma a uno de los terroristas en la playa de Bondi. HÉROE», ha manifestado otro en la misma red social.