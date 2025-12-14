Un testigo del atentado en la playa de Sídney: “Vi un cerebro en el suelo, sangraba mucho”

Supervivientes del ataque contra la fiesta judía que ha dejado al menos nueve muertos y once heridos relatan lo sucedido: “Entramos en pánico, ahora tendremos que procesarlo”

Un testigo del atentado en la playa de Sídney: "Vi un cerebro den el suelo"

Un brutal atentado a las siete de la tarde. Decenas de ambulancias y vehículos de la policía llegaron enseguida a la zona, mientras el asalto de los dos hombres seguía su curso.

Testigos y supervivientes que acudían a una fiesta judía en la playa de Bondi, en Sidney, que echaron a correr para encontrar refugio y protegerse del tiroteo. “Entramos en pánico, ahora tendremos que procesarlo”.