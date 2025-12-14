Un testigo del atentado en la playa de Sídney: “Vi un cerebro en el suelo, sangraba mucho”
Supervivientes del ataque contra la fiesta judía que ha dejado al menos nueve muertos y once heridos relatan lo sucedido: “Entramos en pánico, ahora tendremos que procesarlo”
Un brutal atentado a las siete de la tarde. Decenas de ambulancias y vehículos de la policía llegaron enseguida a la zona, mientras el asalto de los dos hombres seguía su curso.
Testigos y supervivientes que acudían a una fiesta judía en la playa de Bondi, en Sidney, que echaron a correr para encontrar refugio y protegerse del tiroteo. “Entramos en pánico, ahora tendremos que procesarlo”.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Suscríbete en El País para participarYa tengo una suscripción
Más información
Archivado En
_
Lo más visto
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- Los 50 mejores libros de 2025
- Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
- El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”