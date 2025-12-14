Al menos nueve muertos en un tiroteo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, durante una celebración judía

Un equipo de emergencias trasladaba a un herido este domingo desde la playa australiana de Bondi.

Dos individuos disparan contra decenas de personas reunidas en un parque junto a la playa. Uno de los asaltantes pierde la vida por disparos. Al menos 11 heridos

Al menos nueve personas han muerto este domingo por los disparos de dos individuos en la playa de Bondi, en la ciudad australiana de Sídney, según ha informado la policía del Estado de Nueva Gales del Sur. El ataque, perpetrado mientras decenas de personas celebraban la festividad judía del Jánuca, ha causado heridas a otras once personas. Según la información de las autoridades, uno de los dos asaltantes ha muerto, mientras que el otro se encuentra en condición crítica tras ser herido por disparos. Se desconoce por el momento su identidad.

La policía australiana informó sobre las siete de la tarde, hora local (10 horas menos en la España peninsular), de que se estaba produciendo un tiroteo en la playa de Bondi e instó a los ciudadanos a evitar la zona. Decenas de ambulaciones y vehículos de la policía llegaron enseguida a la zona, mientras el asalto de los dos hombres seguía su curso y cientos de personas corrían para buscar refugio lejos de la playa.

“Vi al menos a 10 personas en el suelo y sangre por todas partes”, ha declarado al diario Sidney Morning Herald Harry Wilson, un residente local de 30 años que presenció el tiroteo. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, declaró a Sky News en una entrevista que el tiroteo ocurrió durante un evento en la playa que celebraba la festividad judía de Janucá, que comenzaba al atardecer. “Esta es la comunidad judía en su máxima expresión, uniéndose para celebrar una ocasión feliz. Si nos atacaran deliberadamente de esta manera, es de una magnitud que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Es algo horrible”.

Las imágenes que circulan en las redes muestran al menos a una docena de personas siendo atendidas y recibiendo reanimación cardiopulmonar en una zona verde junto a los accesos de la playa. Alguna de ella tiene ya sobre el rostro una prenda de ropa en señal de que ya ha perdido la vida.

Vista aérea de uno de los cuerpos, junto a un vehículo en la zona del suceso en la playa Bondi de Sídney. NINE NETWORK/SEVEN NETWORK/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (via REUTERS) Un equipo de emergencias trasladaba a un herido este domingo desde la playa australiana de Bondi. Mark Baker (AP) Dos mujeres, una de ellas con su hijo bajo un manta térmica, abandonan la zona del tiroteo en la playa de Bondi de Australia. George Chan (Getty Images) Un hombre es trasladado en camilla tras el tiroteo. Associated Press/LaPresse (APN) Agentes de policía y personas de emergencias mantienen la zona acordonada en la playa de Bondi de Sídney. George Chan (Getty Images) Una vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en la playa de Bondi en Sídney. NINE NETWORK/SEVEN NETWORK/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (via REUTERS) Personal sanitario traslada a un herido hasta una ambulancia, este domingo, en la playa de Bondi en Sídney. Mark Baker (AP)

En varios vídeos que circulan en internet, grabados unos minutos antes desde el exterior, se ve a dos individuos armados con rifles disparando desde un pequeño puente de entrada a la playa. Uno viste completamente de negro; el otro, con camiseta oscura y pantalón blanco. En un momento de la grabación, los dos tiradores descerrajan sus fusiles juntos. En otro, los individuos están separados. A uno de ellos, el de pantalón claro, le coge por la espalda un ciudadano y logra arrebatarle el arma. Poco después, el atacante que permanece en el puente es alcanzado por disparos. Esos dos hombres son los que posteriormente ha arrestado la policía australiana.

“Cualquier persona en el lugar de los hechos debe refugiarse”, publicó la policía de Nueva Gales del Sur en la red X. Decenas de personas, según las imágenes que circulan por la redes, pudieron hacerlo a través de la playa y el complejo de restaurante y comercios de los alrededores, al tiempo que llegaban los primeros vehículos de la policía y los servicios de emergencia. Con los dos asaltantes neutralizados, las autoridades informaron de que el riesgo por el ataque había persistido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido informado en todo momento sobre la evolución del incidente, según ha confirmado un portavoz a ABC. El jefe de gobierno ha emitido un comunicado en el que lamenta las “escenas impactantes y angustiosas” que están llegado de Bondi y ha confirmado heridos tras el suceso. “La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, ha manifestado.