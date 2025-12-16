Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, quien pasó por la propia Unidad y estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional

El Ministerio del Interior ha decidido nombrar al coronel Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sustitución de Rafael Yuste, ascendido el pasado 1 de diciembre a general de brigada, según ha adelantado eldiario.es y ha confirmado EL PAÍS en fuentes del instituto armado. Merino Castro estaba destinado hasta ahora en el Estado Mayo de la Guardia Civil y en su trayectoria profesional consta su paso por la propia UCO. Fue en el periodo 2002-2003, cuando aún era teniente, según detallan fuentes del instituto armado, que asñaden que entonces estuvo al frente de las investigaciones contra el fraude y el contrabando, su especialidad cuando estuvo en la Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga (Ucifa, un grupo ya extinto dentro de la Guardia Civil que terminó integrándose en la unidad que ahora dirigirá).

Cuando estuvo destinado a la UCO, esta contaba con muchos menos efectivos ―en la actualidad son cerca de 600― y aún no habían estallado los graves casos de corrupción en cuya investigación ha participado en los últimos años. Su llegada se produce, además, en un momento de máxima actividad de la unidad en este campo, ya que sus agentes participan en las pesquisas del caso Begoña Gómez, en el que está imputada la esposa del presidente del Gobierno; en el caso Koldo,que mantiene en prisión al exministro socialista José Luis Ábalos y como investigado al también exdirigente del PSOE Santos Cerdán; el caso hidrocarburos, que salpica también a Ábalos; p el caso mascarillas,en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en la Diputación de Almería, gobernada por el PP.

Más recientemente, la unidad lidera las pesquisas sobre el caso Leire, que ha destapado una supuesta trama de corrupción en la que está presuntamente implicada la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, en el ojo del huracán desde una grabación hecha pública en mayo revelase que intentaba convencer a un investigado por la Guardia Civil para que les facilitase información comprometedora contra la UCO y la Fiscalía Anticorruipción. Antes, la unidad también ha encabezado la investigación que acabó con el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y la que desembocó en la condena del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, así como los casos Púnica, Lezo, Erial o Taula que salpicaron a conocidos dirigentes del PP.

La trayectoria profesional del coronel Merino incluye otros destinos relevantes. Así, tras ascender a capitán y, posteriormente, ya de comandante, estuvo destinado durante siete años en la Unidad Técnica de Policía Judicial, responsable, entre otras funciones, de asesorar a los grupos operativos, hacer análisis sobre la criminalidad organizada, o impulsar la colaboración con las policías de otros países. También ha pasado por el Palacio de la Zarzuela, donde llegó en 2013 para ejercer de ayudante de campo del entonces príncipe Felipe, con el que se mantuvo tras su ascenso al trono; y por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que depende La Moncloa y que asesora al presidente del Gobierno y coordina la política de Seguridad Nacional. Una vez ascendido a teniente coronel asumió la jefatura de la Comandancia de Salamanca. Allí se mantuvo hasta finales del año pasado, cuando consiguió el grado de coronel. En ese momento fue destinado al Estado Mayor de la Guardia Civil, donde estaba hasta ahora.

La llegada del coronel Merino se produce en un momento en el que la UCO se encuentra en el centro de la marejada política y mediática provocada por la repercusión de los casos de corrupción que investiga y que golpean, principalmente, al Gobierno. De hecho, cuando se anunció el ascenso del coronel Yuste a general y, por tanto, su salida de la unidad, se dispararon las interpretaciones que hablaban de un intento del gobierno de maniatar a la UCO. Aquel análisis provocó malestar dentro de la propia unidad, según pudo constatar este diario entonces, donde el paso del coronel al generalato se vio como un paso lógico dado su expediente profesional que incluía haber el sido el número uno en el curso de ascenso.

Fuentes del instituto armado asumen que la llegada de Merino no va a eliminar estas interpretaciones y recuerdan que el jefe del Departamento responsable de también es vista con buenos ojos por su trayectoria, calificada de “completa” por las fuentes del instituto armado consultadas.