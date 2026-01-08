Sheinbaum, sobre la diputada de Morena retenida con 800.000 pesos en efectivo: “Tiene que dar explicaciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado este jueves sobre el caso de la diputada local de Baja California de Morena, Alejandra Ang Hernández, retenida en la frontera el lunes por las autoridades estadounidenses por no haber declarado 800.000 pesos en efectivo con los que pretendía ingresar a Estados Unidos. “Tiene que dar explicaciones”, sostuvo. Ante una pregunta de una periodista durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana aseguró que no tenía “más información”, pero que la fiscalía estatal o la Fiscalía General de la República (FGR) serían las encargadas de darle seguimiento al tema. “Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías”, afirmó.

Alejandra Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, fue detenida e interrogada durante cinco horas en la garita Calexico este lunes por haber omitido declarar 800.00 pesos, una cantidad que sobrepasa lo permitido por ley. El dinero fue encontrado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU (CBP) durante una inspección al momento del cruce. La diputada de Morena en Baja California, en un comunicado, sostuvo que se trató de un “error” e indicó que se encuentra colaborando con las autoridades para recuperar el monto. “Son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”, mantuvo.

En su intervención, Sheinbaum aprovechó para mandar un mensaje a los servidores públicos, incluso los que no pertenecen a Morena: “El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo, manteniendo una vida honesta y la justa medianía, como debe ser”. El llamado de la mandataria no es nuevo y tiene lugar tras otras polémicas que han salpicado a miembros de su partido que han preferido el lujo sobre la humildad. Los señalamientos han golpeado a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Del primero se conoció que el verano pasado pagó 7.000 pesos por una noche de hospedaje en Japón, mientras que del segundo se reveló que contrató un helicóptero privado para trasladarse al Congreso.