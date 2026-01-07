La oposición en Baja California pide la destitución de la diputada de Morena que fue retenida en EE UU
Alejandra Ang Hernández preside la comisión local de Fiscalización del Gasto Público y fue interrogada por las autoridades estadounidenses por no haber declarado 800.000 pesos en efectivo
La polémica por la retención este lunes de la diputada local Alejandra Ang Hernández por no declarar 800.000 (44.000 dólares) pesos en efectivo en un cruce fronterizo hacia EE. UU. continúa. Algunos miembros de la oposición en Baja California se han pronunciado sobre el tema y han pedido la destitución de Hernández de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, la cual preside desde hace más de cuatro años. Álvaro Aldrete, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió su “remoción inmediata” y cuestionó las explicaciones ofrecidas por Hernández. “¿A quién se le olvida 800.000 pesos?“, lanzó. Desde la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC) en la entidad, Daylín García señaló que era ”urgente" la destitución de la diputada de Morena “por congruencia institucional y para salvaguardar la credibilidad del Congreso”.
El líder local del PRI destacó en un video que “es muy incongruente” que Hernández “hace tres días estaba reclamando la intervención de los americanos en el caso Venezuela y ahora resulta que sus ahorros los tenía o los tiene en el otro lado [EE UU]”. Además, Aldrete recordó que la legisladora tiene una denuncia en su contra por “tres millones de pesos que se perdieron misteriosamente”. Se trata de un proceso legal que se sigue desde 2019 por el desvío de tres millones de pesos en la dirección de Desarrollo Social Municipal de Mexicali, dependencia de la que Hernández fue titular.
La también legisladora Daylín García ha resaltado que los diputados no solamente representan a la ciudadanía, sino que también tienen “responsabilidades específicas dentro del Congreso”. “En este caso, la diputada Ang preside la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, una comisión fundamental encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos y la legalidad de su manejo”, afirmó. Es la segunda vez que Alejandra Ang Hernández encabeza ese grupo desde que asumió el cargo por primera vez en 2021 y para el que fue renovada en agosto de 2024.
A través de un comunicado en sus redes, el Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California también se posicionó y exigió que Hernández aclare el origen del dinero por el que fue detenida por las autoridades estadounidenses. “No basta decir que fue un ‘error administrativo’. Se necesita documentación comprobatoria, investigaciones formales y resoluciones claras”, se lee en la publicación en la que también reclaman que no haya “privilegios ni protección política”.
Después de que se diera a conocer la noticia del incidente, la diputada de Morena sostuvo que se trató de un “error” por no haber resguardado en su casa el dinero en efectivo que se destinaría a “la compra de un vehículo”. En un comunicado, aseguró que los recursos corresponden a “la venta de un automóvil” y “ahorros” que ella y su esposo César Castro, presidente del Consejo Estatal de Morena en Baja California, han guardado en sus años de trabajo. “Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, concluyó.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.