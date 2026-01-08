El campo europeo protesta contra el acuerdo comercial con Mercosur en vísperas de su votación por parte de los países de la UE

A los agricultores europeos no les parecen suficientes las múltiples concesiones propuestas por la Comisión Europea en los últimos meses para amortiguar el potencial impacto que pudiera causar el pacto comercial con Mercosur. Para hacerlo saber, este jueves han salido a la calle en varias ciudades europeas o en sus accesos, como París —acercándose a lugares emblemáticos como la Torre Eiffel—, Bruselas, Berlín, y volverán a hacerlo al día siguiente. “Las propuestas presentadas no abordan la profundidad y urgencia de los retos a los que se enfrente [el sector]”, apuntaba Copa-Cocega, la organización europea que aglutina a las asociaciones agrarias y de cooperativas de la UE, nada más conocerse los anuncios hechos por el Ejecutivo de la UE el martes y el miércoles para tranquilizar al sector y atraerse el necesario apoyo de Italia para recabar el respaldo suficiente entre los Estados miembros.

El poder de movilización y presión del campo sobre las instituciones europeas y los Gobiernos nacionales ha sido desde el primer momento el principal obstáculo al pacto comercial con Mercosur, un acuerdo se convertiría en el mayor firmado nunca por la UE y que se presenta desde muchas tribunas como un elemento necesario en el actual y duro contexto geopolítico para reducir las dependencias de la UE: en el aspecto comercial, para diversificar las exportaciones y reducir la exposición al mercado estadounidense; y en el de la influencia estratégica, para atenuar o compensar el protagonismo chino. No obstante, estos argumentos no son suficientes para los agricultores europeos que ya salieron a protestar en diciembre de 2024, cuando se llegó a un principio de acuerdo, y volvieron a hacerlo un año después, hace menos de un mes, cuando la aprobación estaba prácticamente lista.

Esa movilización frenó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que pidió tiempo a las instituciones europeas y a Brasil, el gran país de Mercosur (bloque comercial integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay), llegando a llamar al presidente Lula da Silva. La Comisión ha aprovechado estas semanas para hacer más concesiones al sector: ha propuesto adelantar pagos en la Política Agracia Común en el próximo marco presupuestario de la UE (2028-2034) −elevar de casi 150.000 millones a cerca de 195.000 los pagos para la primera mitad del periodo− y ha planteado una suspensión temporal de los aranceles a los abonos y fertilizantes para abaratar el precio de este producto básico. Esto se suma a las ambiciosas salvaguardas aprobadas en otoño que buscan compensar a los agricultores en caso de que una vez entre en vigor el pacto haya distorsiones en el mercado interior por las importaciones procedentes de Sudamérica.

Si estas concesiones son suficientes para que los Estados miembros respalden el acuerdo, se verá este viernes en la reunión de embajadores de la UE. Desde Roma se emiten señales positivas, la propia Meloni acogió el martes “con satisfacción” la propuesta presupuestaria, aunque todavía no ha dicho oficialmente cuál es su postura final. Tampoco lo han hecho otras capitales reacias al tratado.

España, en cambio, apoya el acuerdo sin titubeos. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha reiterado este jueves que el tratado UE-Mercosur no solo supone una oportunidad para el sector agroalimentario —en el caso concreto de España, beneficiaría sobre todo a sectores como el vino, el aceite de oliva y el porcino—. También lanzaría una señal importante en términos estratégicos y políticos en un momento tan convulso como el actual, en el que la UE necesita mostrarse unida y estrechar nuevas alianzas comerciales. “Creo que un grave error ver el Mercosur únicamente como una amenaza”, ha dicho Planas en un encuentro con la prensa, informa Laura Delle Femmine.

Sí que está claro el no de Polonia, Hungría y Francia. En este último país, ha pesado la debilidad política del Gobierno y la dura posición de los agricultores, que han sido los que más se han movilizado este jueves. En París, han logrado entrar este jueves a lugares tan simbólicos como el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel o la Asamblea Nacional. Lo han hecho decenas de manifestantes con tractor. Según el Ministerio de Interior, han sido 109 tractores en la región parisina y unos 700 manifestantes, que llevaban gorros amarillos y se han manifestado frente al Parlamento, donde abuchearon a la presidenta, Yaël Braun-Pivet, cuando intentaba acercarse a hablar con ellos antes de acceder al edificio.

Donde más se escucha la protesta en Francia. La FNSEA, el sindicato más importante, ha hecho un llamamiento para manifestarse frente al Parlamento de Estrasburgo e próximo 20 de enero si la UE firma finalmente el acuerdo de Mercosur. Han pedido además al primer ministro francés, Sebastien Lecornu, una “señal fuerte” de apoyo para el sector. Este se ha reunido desde el lunes con algunas de las organizaciones sindicales. El secretario general de Coordinación Rural 47, José Pérez, ha advertido que los tractores “no se irán de París si no obtienen una respuesta” a sus reivindicaciones. Denuncian que la firma del acuerdo de Mercosur es un “agrocidio”.

El Gobierno francés, a través de su portavoz, en cambio, ha condenado estas acciones de bloqueo, que “no son aceptables”. “Bloquear parcialmente la A13 como ha ocurrido esta mañana o intentar llegar a la Asamblea Nacional, con lo que significa simbólicamente, es una ilegalidad”, dijo la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon.

La ministra de Agricultura, Annie Genevard, dijo comprender las reivindicaciones de los agricultores, “que son legítimas” y señaló que el Gobierno “ha logrado avances esta semana a nivel europeo en la negociación del acuerdo, pero el trabajo aún no ha terminado”.

La cólera agrícola este jueves no es sólo en la capital. Decenas de tractores boicotean desde el miércoles un depósito de carburante en Bassens, cerca de Burdeos, y en Lyon decenas de camiones bloquean una de las carreteras, la M7, desde el pasado lunes. En Toulouse las fuerzas del orden sí lograron frenar el avance de los tractores.

El campo tiene mucho poder de movilización en Francia, como recuerda la crisis de los chalecos amarillos de 2017, que provocó el bloqueo del país. En noviembre de 2024 el sector agrícola ya protagonizó un movimiento de protesta contra el acuerdo de Mercosur, que duró semanas y llegó a bloquear los principales accesos de París varios días.

La protesta de Bruselas ha sido mucho más discreta que a finales de diciembre, aunque hay más protestas previstas para las ocho de la tarde de este jueves y para el viernes. En España, también ha habido manifestaciones. En Cataluña ha habido cortes de tráfico en el acceso al puerto de Tarragona, en varios puntos de la AP-7 en la provincia de Girona y en la A-2 en Lleida. Otro lugar donde se han dejado sentir la protesta del campo es en Guadalajara, Zamora o Soria, informa Efe.