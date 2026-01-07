Bruselas ofrece concesiones a Italia y al sector agrícola para asegurar la aprobación del pacto comercial con Mercosur

La Comisión Europea ha planteado una nueva cesión al sector agrícola para vencer sus resistencias al acuerdo comercial con Mercosur, el mercado latinoamericano compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En una reunión extraordinaria mantenida este miércoles con los ministros de Agricultura de la UE, ha puesto sobre la mesa medidas para abaratar abonos y fertilizantes suspendiendo temporalmente aranceles a las importaciones de estos productos. La oferta se suma a la conocida el día anterior para adelantar pagos a los agricultores en el próximo periodo presupuestario (2028-2034) y a las salvaguardas para evitar distorsiones en el mercado interior cuando entre en vigor el pacto. La propuesta hecha por el Ejecutivo de la Unión, además, puede verse como otra concesión a Italia, cuyo voto resultará clave esta semana para saber si finalmente el principio de acuerdo logrado hace ya más de un año avanza en las instituciones europeas.

El ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, cuñado a su vez de la primera ministra, Giorgia Meloni, había enviado una carta a la Comisión anteriormente en la que le pedía medidas que abarataran la importación de fertilizantes. En el texto figuraba, entre ellas, la suspensión temporal de los aranceles a estos productos, que ha sido, precisamente, una de las propuestas del Ejecutivo de la Unión.

Bruselas suma así una nueva concesión a Roma en el cortejo para convencerla de que vote a favor del acuerdo comercial con Mercosur, que, de aprobarse, daría lugar a la zona de libre comercio más grande del mundo. Y lo hace porque su voto resulta capital para que no se constituya una minoría de bloqueo en el Consejo de la UE, que debe votar este viernes la aprobación provisional del pacto. Para que este salga adelante, precisa una mayoría cualificada (el respaldo del 55% de Estados miembros que representen, al menos, al 65% de la población) y que no pueda constituirse una minoría de bloqueo (un mínimo de cuatro países que sumen más del 35% de habitantes de la UE).

El no de Polonia y Hungría se da por descontado, así como el de Francia por las presiones del sector agrícola. Si a ese grupo se suma Italia, que inicialmente se mostró remisa a dar el sí, el principio de acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 descarrilaría. Por eso, la Comisión pone toda la carne en el asador con la propuesta sobre los presupuestos del martes y la de este miércoles sobre fertilizantes.

Las reclamaciones de Meloni están vinculadas a que parte de su base electoral está en el campo y no quiere perderla. Buena parte del sector agrícola europeo, siempre reacio a pactos comerciales por si pueden restarle cuota de mercado, ha rechazado el acuerdo con el bloque latinoamericano desde antes incluso de que se alcanzara el segundo principio de acuerdo de diciembre de 2024 (hubo uno en 2019 que precisó de más negociación por las reticencias europeas).

Su temor es que las importaciones de productos del sector primario procedentes de los países sudamericanos hundan los precios, algo que rechazan bastantes analistas y la propia Comisión Europea. No obstante, para calmar los temores en el último trimestre del año pasado se tramitó a toda velocidad una serie de salvaguardas que permitirán al Ejecutivo europeo actuar de forma semiautomática si se detectan distorsiones en el mercado interior, bien porque se disparan las importaciones o bien porque caigan mucho los precios. Estas intervenciones consisten tanto en ayudas al campo como en la suspensión de importaciones.

Todo este conjunto de medidas parecen estar inclinando a Meloni en favor del sí. De hecho, ella misma declaró el martes en la red social X que la propuesta de adelantar pagos de la política agraria “logra el objetivo de mantener el nivel actual de financiación en el futuro, tal como lo solicitan los agricultores italianos y europeos y proporciona recursos adicionales”. No obstante, todavía no ha dicho pública y oficialmente cual será el sentido de su voto este viernes.