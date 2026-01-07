Francia, Alemania y otros países de Europa preparan un plan para “responder” a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Un grupo de aliados, encabezados por Francia y Alemania, trabaja en un plan para responder a las amenazas de Donald Trump, que pretende apoderarse de Groenlandia. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha afirmado este miércoles que tratará el tema con sus homólogos alemán y polaco, tras las últimas amenazas de Estados Unidos sobre la isla ártica, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, país miembro de la Unión Europea y, como EE UU, también de la OTAN. “Sea cual sea la forma y el origen de la intimidación, hemos comenzado a trabajar en el ministerio de Exteriores para prepararnos para tomar represalias, para responder, y no para responder solos”, ha dicho el jefe de la diplomacia francesa en radio France Inter, que ha hablado de adoptar medidas “convincentes”.

Los comentarios de Barrot llegan después de la declaración de apoyo a Groenlandia y Dinamarca de los grandes países de Europa: Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia y Polonia, junto al país nórdico. Un texto que respaldaron después otros países europeos y Canadá. “Ante estas señales de intimidación, queremos actuar, pero actuar con nuestros socios europeos”, ha insistido el jefe de la diplomacia francesa. Una fuente del Gobierno alemán ha asegurado a la agencia Reuters que Berlín “está colaborando estrechamente con otros países europeos y Dinamarca en los próximos pasos con respecto a Groenlandia”.

El ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot, el 10 de diciembre en París. Anadolu (Anadolu via Getty Images)

“No me dedico a especulaciones políticas ni diplomáticas. No tendría ningún sentido que un país de la OTAN atacara a otro; sería completamente absurdo y, sobre todo, totalmente contrario a los intereses de Estados Unidos“, ha dicho Barrot, que ha asegurado que ha hablado con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, y que este le ha asegurado que no se repetirá en la isla ártica un escenario similar al de la intervención del país norteamericano en Venezuela.

El martes, sin embargo, la Casa Blanca reiteró su intención de hacerse con Groenlandia y no descartó el uso de la fuerza para conseguirlo. “Groenlandia no está en venta. Pertenece a los groenlandeses, y su futuro lo definirá el acuerdo entre las autoridades groenlandesas y danesas”, ha dicho Barrot. “Es un territorio europeo y así lo seguirá siendo”, ha remarcado el ministro francés en radio France Inter.

En su declaración de apoyo a Groenlandia, los líderes europeos ya hablaban de cómo se ha reforzado la seguridad del Ártico y de que puede elevarse, pero colectivamente, junto a EE UU. “La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están intensificando su labor. Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad del Ártico y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN”, dice el texto.

“Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, junto con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos”, remarcan los europeos.

La situación es cada vez más delicada. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, han solicitado una reunión urgente con Rubio para abordar la situación. “El intercambio de gritos debe ser reemplazado por un diálogo más sensato”, ha señalado el jefe de la diplomacia danesa en un comunicado difundido en las redes sociales.