Los grandes países de Europa reclaman a Trump que respete a Groenlandia tras las amenazas de anexión

Los líderes de los grandes países europeos han cerrado este martes filas con Dinamarca y con Groenlandia, tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse la enorme isla, un territorio autónomo perteneciente al país nórdico, que es a su vez miembro de la OTAN (como EE UU) y de la Unión Europea. “Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia”, dice una declaración que han firmado este jueves los mandatarios de Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, el Reino Unido y la propia Dinamarca y a la que se están sumando otros líderes.

Los mandatarios que encabezan la declaración —Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Pedro Sánchez, Keir Starmer y Mette Frederiksen, todos líderes de países miembros de la Alianza Atlántica— son conscientes de la debilidad europea frente a su principal proveedor de seguridad, Estados Unidos. Por ello, tienden la mano a Trump y le proponen reforzar la seguridad en el Ártico. El magnate republicano ha asegurado que necesita Groenlandia por la “seguridad nacional” de EEUU, pese a que el país norteamericano y Dinamarca tienen un sólido acuerdo en esa materia que da un amplísimo margen de maniobra a Washington.

Macron saluda al primer ministro británico, Keir Starmer, a su llegada a la reunión sobre Ucrania este martes en París. Benoit Tessier (REUTERS)

“La seguridad del Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica”, dice el comunicado de los líderes europeos difundido este martes, después de que el jefe de la Casa Blanca y su círculo eleven el tono y las amenazas sobre Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca (país miembro de la OTAN, como EE UU, y de la UE).

“Estas son las leyes de hierro del mundo”

El lunes a última hora, tras un rosario de declaraciones de Trump sobre la estratégica isla, Stephen Miller, uno de los asesores de más larga trayectoria del republicano, ha respaldado las intenciones del presidente de EE UU para hacerse con Groenlandia, incluso si debe recurrir al uso de la fuerza. “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”, subrayó Miller. “Vivimos en un mundo donde se puede hablar todo lo que se quiera sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, en el mundo real... que se rige por la fuerza, que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”, advirtió el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca al presentador de CNN Jake Tapper. “Estas son las leyes de hierro del mundo”, añadió.

Ahora, ante la enésima amenaza, una de las más duras, los líderes europeos reaccionan y recuerdan que tanto Dinamarca como la Alianza Atlántica han puesto el foco en los últimos tiempos en el Ártico. Sin embargo, esa premisa obvia que la intención de Trump puede no solo ser una cuestión de la “seguridad nacional” de EE UU sino también un objetivo expansionista, como advierten analistas y expertos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney (derecha), participa en una reunión bilateral con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en la Embajada de Canadá en París, Francia, este martes 6 de enero. Christinne Muschi (AP)

“La OTAN ha dejado claro que la región del Ártico es una prioridad y los aliados europeos están intensificando su labor. Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad del Ártico y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN”, remarcan los europeos en su declaración. “Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe lograrse colectivamente, junto con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras. Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos”, dicen. Y recuerdan que Estados Unidos es un “socio esencial en este esfuerzo”, como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de 1951.

Europa se está tomando cada vez más en serio las palabras de Trump. Y más, tras su intervención en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. De hecho, Dinamarca, uno de los países más atlantistas del Viejo continente, ha elevado el tono con Estados Unidos. “Creo que uno debería tomar en serio al presidente estadounidense cuando dice que quiere a Groenlandia”, recalcó Mette Frederiksen el lunes por la noche en una entrevista con la emisora danesa TV2. “Pero también dejaré claro que si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, advirtió.

También se ha pronunciado en ese sentido el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. “Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión”, exigió en un comunicado publicado en la red social Facebook el lunes. El líder de la isla, muy rica en tierras raras y con una ubicación geográfica estratégica, se manifestó también “abierto al diálogo” con Washington e insistió en que busca “restablecer las buenas relaciones” con EE UU y crear “línea directa” con Washington.