La gala del Benidorm Fest, en imágenes

14 fotosBenidorm FestLa gala del Benidorm Fest, en imágenes El dúo Tony Grox & Lucycalys ha ganado este sábado el Benidorm Fest 2026 con su T AMARÉ y un total de 166 puntos. Le mostramos las mejores fotos de la galaEl País15 feb 2026 - 12:27Actualizado: 15 feb 2026 - 13:09CETTony Grox y LUCYCALYS tras recibir el trofeo del Benidorm Fest 2026.Joaquín P. Reina (Europa Press)BENIDORM, 14/02/2026.- Asha (i) gana del premio Spotify en el Benidorm Fest 2026, hoy sábado en la localidad alicantina. EFE/Morell Morell (EFE)Tony Grox & LUCYCALYS interpretando T AMARÉ en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Miranda! & bailamamá interpretando Despierto amándote en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Kenneth interpretando Los ojos no mienten en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Rosalinda Galán interpretando Mataora en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)María León ft. Julia Medina interpretan Las Damas y el vagabundo, este sábado en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Mikel Herzog Jr. interpreta Mi mitad en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Izan Llunas interpretando ¿Qué vas a hacer? en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)The Quinquis interpretando Tú No Me Quieres en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Dani J interpretando Bailándote en la final del Benidorm Fest. RTVE/ROBERTO MORENO MOYA (EFE)Asha interpretando la canción Turista en la final del Benidorm Fest.Joaquín P. Reina (Europa Press)Actuación de Kitai en la final del Benidorm Fest 2026. RTVE/ROBERTO MORENO MOYA (EFE)Mayo interpretando Tócame en la final del Benidorm Fest, este sábado. Joaquín P. Reina (Europa Press)