El PSOE de Page reprocha a Ferraz su “estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas”

El número dos de los socialistas de Castilla-La Mancha responde a las críticas de la nueva secretaria de Organización del partido: “Una de las cosas que más lastran son las cesiones con Junts”

Las críticas de Rebeca Torró, número tres del PSOE, a Emiliano García-Page en una entrevista en EL PAÍS por entender que “compra el marco del PP” al pedir que las elecciones generales se celebren antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2027 para que los candidatos de esos comicios no sean penalizados por el antisanchismo como en 2023 ha provocado la reacción de la dirección del PSOE de Castilla-La Mancha. Sergio Gutiérrez, número dos del barón socialista, el único que gobierna con mayoría absoluta, ha contestado a la secretaria de Organización federal lamentado en un mensaje en redes sociales “la estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas”, destacando que “una de las cosas que más lastran” al partido “son las cesiones con Junts, que sí lo son [de derechas], además de independentistas” y cuyo resultado en su opinión es que saca al principal partido del Ejecutivo “del eje vencedor: la centralidad de la izquierda y el proyecto general”.

“Tengo el máximo respeto y cariño por nuestra secretaria de Organización pero creo que, para explicar derrotas electorales, nos merecemos más esfuerzos argumentales de la ejecutiva que la crítica es hacer el juego a la derecha, la culpa son de compañeros fallecidos o son la minoría de la minoría, sin dedicarles un minuto a profundizar en sus planteamientos de fondo”, ha esgrimido Gutiérrez. El secretario de Organización de la federación castellanomanchega y diputado en el Congreso ha hecho referencia de ese modo a la polémica que han suscitado las declaraciones de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general de Madrid, que responsabilizó del resultado en Aragón al expresidente autonómico Javier Lambán, fallecido en agosto por un cáncer a los 67 años, por no hacer oposición a Jorge Azcón cuando perdió el gobierno en 2023. Torró restó importancia al manifiesto impulsado por el exministro Jordi Sevilla crítico con las alianzas del Ejecutivo como “una minoría dentro de la minoría”.

García-Page, que en la última Conferencia de Presidentes el año en Barcelona ya se mostró partidario de adelantar las elecciones legislativas para salvaguardar a los candidatos autonómicos y municipales, volvió a insistir en su necesidad tras los últimos descalabro en Extremadura y Aragón. “No puede ser que termine hundiéndose a toda la infantería para que exista el cuartel general”, sentenció. Torró le desautoriza en la entrevista en este diario: “La verdad es que ese tipo de comentarios no los entiendo, sobre todo porque creo que son compañeros del PSOE que compran el marco del PP. No sé por qué hay que comprar el marco del PP. No lo entiendo”.

El secretario de Organización de Castilla-La Mancha recalca que desde 2022 el PSOE ha perdido todas los procesos electorales salvo en Cataluña. Desgranando las autonómicas, los socialistas ganaron en Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, aunque en las dos últimas no gobiernan por la mayoría parlamentaria de PP y Vox. Y han obtenido los peores resultados en Galicia, Extremadura y en Aragón. Gutiérrez subraya además que en ocho de cada diez provincias la suma de PP y Vox “supera el 50% de los votos (en la mayoría ya se acercan al 60%)”. Su mensaje ha sido retuiteado por Miriam Andrés, alcaldesa de Palencia, que en el último comité federal del PSOE en julio pasado salió en defensa de García-Page: “Si el partido está mal es por los que han corrompido la acción política, no por los que ganan elecciones como Emiliano”, afirmó en el órgano federal.

“Nosotros, rara vez, conseguimos superar el 30% viéndonos superados por Vox en capitales como Badajoz o Teruel”, apostilla Gutiérrez, antes de proponer como solución “recuperar un partido que intente buscar, aun sin compartir de entrada pero respetando sin etiquetas, las razones y la verdad de los demás”.

El responsable de Organización de la federación de Castilla-La Mancha concluye resaltando que “hay un electorado que rechaza a [Alberto Núñez] Feijóo y más aún con [Santiago] Abascal, pero ansía un PSOE autónomo al que no le marcan el ritmo los demás”. “Ese es el debate y no el adjetivo que se le pone a los compañeros”, finaliza en un último reproche a la cúpula del partido.

La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, también ha salido a defender al presidente autonómico, uno de los cuatro socialistas: Salvador Illa (Cataluña), Adrián Barbón (Asturias) y María Chivite (Navarra). “Qué bueno sería para el PSOE, y para el respeto a las inteligencias, que cada crítica de García-Page se rebatiera con argumentos en lugar de echar el resto (por tierra, mar y aire) para alinearle con la derecha. Aún estoy esperando algún razonamiento sólido y desde las ideas”, ha observado en su cuenta de X.

Pablo Bellido, presidente de las Cortes regionales y secretario provincial de Guadalajara, ha ironizado que García-Page le compra el marco del PP “ganándole en todas las elecciones” y “aguantando sus insultos y campañas de desprestigio que llegan hasta lo personal” mientras lleva a cabo “todas las políticas contrarias al PP en Educación, Sanidad y Dependencia trabajando por la igualdad y la solidaridad”.