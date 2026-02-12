Óscar López critica a Lambán por no hacer oposición al PP y Alegría reivindica su legado

Todo el cuidado que Pilar Alegría había dedicado en el año que lleva como secretaria general de Aragón, donde relevó sin necesidad de primarias a Javier Lambán, uno de los pocos barones críticos con Pedro Sánchez y fallecido en agosto de un cáncer, ha saltado por los aires después de que Óscar López haya criticado al expresidente aragonés por no hacerle oposición a su sucesor en el Ejecutivo autonómico, el popular Jorge Azcón. “En Aragón, es mi opinión, antes de la llegada de Alegría, el PSOE en Aragón de la mano de Lambán llevaba años que en lugar de hacer oposición a Azcón se dedicó a hacer otra cosa, muchas veces con argumentos de la derecha”, ha afirmado el ministro para la Transformación Digital y secretario general de Madrid en RNE, en unas declaraciones con las que ha venido a responsabilizar a Lambán del resultado del pasado domingo, en las que Alegría igualó el mínimo histórico del PSOE bajando de 23 a 18 escaños tras perder 35.000 votos y 5,2 puntos de apoyo. Los mismos escaños obtuvo Lambán en 2018 cuando Podemos estaba en su apogeo logrando 14 diputados, aunque la paradoja es que pudo ser investido por primera vez presidente regional gracias a la mayoría progresista en las Cortes de Aragón.

El incendio que se ha generado en la federación del PSOE aragonés ha adquirido tales proporciones que Alegría se ha tenido que pronunciar y se ha declarado “orgullosa del legado” de Lambán. “El resultado de las elecciones del 8-F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección”, ha abundado en un mensaje en redes sociales. La exportavoz del Gobierno y exministra de Educación y actual líder territorial ya reivindicó a Lambán en la campaña sin hacerle la menor crítica. El número dos de la federación es Darío Villagrasa, que fue el último secretario de Organización de Lambán, responsabilidad que también ostentó Alegría.

El presidente de la Diputación de Zaragoza —principal cargo institucional de los socialistas en Aragón— y presidente provincial del PSOE de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha encabezado las críticas a López tras “atacar” a la memoria del expresidente de Aragón. El dirigente ha calificado las palabras del ministro como “injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España”. “La figura de Javier Lambán es imprescindible para la historia reciente de Aragón. Fue un servidor público íntegro, culto, honesto y profundamente comprometido con esta tierra. Defendió a Aragón y a los aragoneses por encima de cualquier interés personal o partidista”, ha apostillado en un comunicado. Teresa Ladrero, secretaria provincial de Zaragoza desde hace menos de un año -sustituyó precisamente a Sánchez Quero- y alcaldesa de Ejea de los Caballeros, localidad donde nació y vivió Lambán, se ha sumado a las palabras del presidente de la Diputación.

“Estas declaraciones son absolutamente desafortunadas además de impropias. Si la cosa no está fácil para el PSOE la solución no es sembrar más discordia”, ha coincidido la senadora Mayte Pérez, exsecretaria general del PSOE de Teruel y exconsejera de Presidencia del Ejecutivo de Lambán. El exdiputado y exalcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha recordado que en la campaña se reivindicó a las figuras de los expresidentes socialistas Santiago Marraco, Marcelino Iglesias y Lambán sin distinción, “algo que es un acierto porque suman”. No logro a alcanzar qué quiere decir [López]. Profunda tristeza", ha concluido.

Desde la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha salido a criticar a López. “Ayer nos culparon de utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas. Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales. El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró. De las cosas más lamentables que he visto en política”, ha asegurado el líder del PP en X.