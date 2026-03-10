Joshua Jackson habla por primera vez sobre la muerte de James Van Der Beek, su compañero en ‘Dawson crece’: “Me afecta de diversas maneras”

El actor ha decidido honrar a su amigo sumándose a una campaña de concienciación para animar a los hombres a realizarse pruebas de detección del cáncer colorrectal. “Si viste a Joshua cuando él era niño y tú también lo eras, debes saber que la edad es un factor de riesgo importante”, avisa

Tras la muerte de James Van Der Beek a causa de un cáncer, el pasado 11 de febrero —a los 48 años—, fueron muchos los amigos y colegas de profesión que le dedicaron unas palabras al actor en redes sociales. Katie Holmes, su compañera en Dawson crece, compartió en su perfil de Instagram una emotiva carta manuscrita de despedida. “Hay mucho que asimilar. Estoy muy agradecida por haber podido compartir una parte del viaje de James. Es muy querido. Kimberly [la mujer del actor], te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus preciosos hijos”, escribió la actriz. Mary-Margaret Humes, que interpretaba a la madre de Van der Beek en la serie adolescente, también le rindió un último homenaje: “Rara vez me quedo sin palabras... hoy es la excepción. James, mi gentil guerrero, luchaste una dura batalla contra todo pronóstico con una fuerza y una dignidad tan silenciosa”. El que ha tardado casi un mes en pronunciarse es Joshua Jackson, su inseparable amigo Charlie Conway en la ficción —también compartieron piso en la vida real en aquella época—, que este martes 10 de marzo ha hablado por primera vez sobre ello durante su aparición en el programa Today.

“Creo que me afecta de diversas maneras. Para mí, ahora como padre, la magnitud de esta tragedia para su familia me afecta de una manera muy diferente a como simple colega, así que creo que el proceso continúa”, ha declarado sobre su duelo. Jackson es padre de Juno Rose Diana, una niña de cinco años fruto de su relación con su expareja, la modelo y actriz Jodie Turner-Smith. Van Der Beek y su esposa, Kimberly, tuvieron seis hijos juntos, de entre 4 y 15 años. De hecho, tras la muerte del intérprete, se puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para que la familia del fallecido actor pudiera hacer frente a la presión financiera que ha sufrido a causa de los elevados costes de sus tratamientos, y que ya ha superado los 2,7 millones de dólares en donaciones.

Sin embargo, el objetivo de Jackson ha ido esta vez por otros derroteros. Van Der Beek reveló que tenía cáncer colorrectal en 2024 y Jackson, a sus 47 años, ha contado que la experiencia de su amigo lo ha convencido para asociarse con la Liga Nacional de Hockey y AstraZeneca como parte de la campaña Get Body Checked Against Cancer, que destaca la importancia de hacerse la prueba de detección de este tipo de cáncer. El objetivo de la intervención del actor en televisión ha sido, precisamente, animar a los hombres a realizarse el chequeo médico. “A los chicos no les gusta hablar de esto. No nos gusta ir al médico, no nos gusta lidiar con estas cosas. Y sé que en muchos aspectos de la vida eso de mantener la compostura puede ser útil, pero en este caso no lo es en absoluto”, ha defendido en el programa.

De izquierda a derecha, Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams y Joshua Jackson, en una imagen promocional de la serie 'Dawson crece'. Getty Images (Getty Images)

Jackson insta a los hombres a visitar la página web Get Body Checked Against Cancer para buscar especialistas en el área y obtener ayuda con preguntas frecuentes. “No me había dado cuenta de que el 65% de las personas de nuestro grupo de edad no se han hecho la prueba. No han iniciado la conversación. De ahí surgió la idea. También me gustó que quisieran hacer algo un poco ligero, porque esta no es una conversación divertida. Da un poco de miedo”, ha dicho. “Creo que las pruebas y los exámenes de detección han mejorado, pero también es cierto que cuanto antes se detecte algo, mejores serán los resultados”, advierte.

El intérprete de Atracción fatal también ha compartido este martes en su perfil de Instagram —en el que no es muy activo— un vídeo promocional de la campaña, en el que va vestido de médico y conversa con la mascota de los Philadelphia Flyers. “¿Sabías que las tasas de cáncer están aumentando en personas menores de 50 años?”, dice Jackson mirando directamente al espectador. “Así que, si viste a Joshua cuando él era niño [refiriéndose a su personaje de Dawson Crece, donde empezó a trabajar en 1998, a los 19 años] y tú también lo eras, debes saber que la edad es un factor de riesgo importante para el cáncer”, añade para ponerle una nota de humor.

Jackson también ha contado en el programa que ha estado pensando bastante en la vida y el legado de su excoprotagonista durante las últimas semanas, y ha recordado su época en Dawson crece: “Fue una etapa formativa para nosotros. Y sé que ambos recordamos esa época con mucho cariño. Pero también diré que sé que solo soy una nota al pie de lo que realmente logró en su vida”. Lo describe como “un buen hombre” y un “padre maravilloso, amable, interesado y dedicado”. “Por un lado, eso es hermoso y creo que llevó una vida muy buena”, ha dicho, “pero, por otro lado, la tragedia de esa pérdida para su familia es enorme”.