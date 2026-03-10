Quentin Tarantino responde a Rosanna Arquette tras criticar ‘Pulp Fiction’: “Espero que valga la pena la publicidad que estás recibiendo por faltarme el respeto a mí y a la película”

“No soporto que le hayan dado un pase libre a Tarantino. No es arte, simplemente es racista”, ha lamentado la actriz en una entrevista con ‘The Sunday Times’. El director ha contraatacado diciendo que “es una clara falta de clase, por no hablar del honor”

Últimamente, Quentin Tarantino no está muy contento con algunos de los actores por los que apostó para sus películas. Conocido por no tener filtro a la hora de lanzar sus opiniones, llamó al actor Paul Dano, en el podcast del escritor Bret Easton Ellis, “un flojo” y “uno de los peores actores de todo el gremio”. Ahora su enfrentamiento es con Rosanna Arquette, quien dio vida a Jody, la esposa de Lance ―el camello interpretado por el actor Eric Stoltz― y que aparece en varias secuencias junto a Vincent Vega, el personaje de John Travolta en Pulp Fiction (1994). El cruce de acusaciones entre director y actriz se centra en el uso de la palabra nigger, un insulto racial hacia la comunidad negra, que se pronuncia unas 20 veces en este clásico del cine. La intérprete habló recientemente de su trayectoria artística de más de 40 años con The Sunday Times, y recordó la cinta: “Es icónica, una gran película en muchos sentidos. Pero personalmente, estoy harta del uso de la palabra con N, la odio. No soporto que le hayan dado un pase libre a Tarantino. No es arte, simplemente es racista y escalofriante”.

Este lunes, Tarantino ha respondido a Arquette a través de una carta a la que han tenido acceso medios como Deadline o Variety: “Espero que por la publicidad que estás recibiendo de 132 medios de comunicación distintos que están escribiendo tu nombre y publicando tu foto valga la pena faltarme el respeto a mí y a una película de la que recuerdo perfectamente que estabas encantada de formar parte”, escribe Tarantino. “¿Te sientes así ahora? Es muy posible. Pero que después de haberte dado un trabajo y de que tú aceptaras el dinero, hablar pestes de la película por lo que sospecho son razones muy cínicas, demuestra una clara falta de clase, por no hablar del honor”. Y añade: “Se supone que debe haber un espíritu de equipo entre colegas artistas. Pero parece que el objetivo se cumplió. Felicidades. Q”.

El insulto racista no es el único trago amargo que la actriz recuerda de la época en la que se grabó la película. Arquette ha contado que le negaron un porcentaje de la taquilla: “Soy la única que no recibió una parte de la recaudación. Todos ganaron dinero menos yo”. No culpa a Tarantino —“Quentin me quería en esa película”, asegura—, sino al productor Harvey Weinstein, a quien acusa de violencia sexual y recuerda que a principios de los años noventa se reunió con él para hablar sobre el guion. Cuando llegó al hotel, le dijeron que subiera a la habitación de él, donde la esperaba en una bata e intentó ponerle la mano sobre su pene. “Tuve suerte porque no fui violada. Pero, vaya, la situación iba por ese camino. Pagué un precio por decir que no y, más tarde, pagué un precio por decir la verdad”, recuerda. En 2017, Arquette fue una de las actrices, entre ellas Mira Sorvino y Annabella Sciorra, que compartieron sus experiencias con el periodista Ronan Farrow para un reportaje de investigación en The New Yorker sobre Harvey Weinstein, quien finalmente acabó con una condena de 16 años de cárcel.

Rosanna Arquette interpreta a Jody, la esposa del camello Lance, en 'Pulp Fiction'. LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo (Alamy Stock Photo)

Rosanna Arquette es una activista comprometida y se ha posicionado en contra del racismo y la violencia sexual desde la adolescencia. Fue una de las actrices que sufrió el poder de Weinstein para disuadir a otros directores de elegirla. En el movimiento de #MeToo de 2017, se hizo cercana a Virginia Giuffre, una de las víctimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein. “Tuve muchas conversaciones con las mujeres de Epstein. Esas mujeres son guerreras ahora mismo y debemos protegerlas. Conocí a Virginia. No creo que se suicidara”, cuenta ahora The Times. La actriz está en contra de las guerras y usa su perfil de Instagram, donde reúne 125.000 seguidores, para posicionarse, y también participa activamente en protestas como las marchas anti Trump o en contra del ICE. Incluso defendió a Paul Dano después del ataque de Tarantino: “Yo amo a Paul Dano. Creo que es un gran actor y me encanta verlo. Sobre todo en Pozos de ambición".