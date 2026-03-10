Mark Ruffalo elogia la posición antibelicista de Pedro Sánchez: “Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos”

“Está en el lado correcto de la historia”, afirmó Susan Sarandon sobre Pedro Sánchez el pasado 27 de febrero, durante una rueda de prensa previa a la gala de los premios Goya que tuvo lugar en Barcelona, y en la que la actriz recibió el Goya Internacional. La intérprete estadounidense agradeció a España el ser “un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza”. “Nos hacéis sentir que hay esperanza y que no estamos tan solos”, dijo. Una semana después, este 8 de marzo, ha sido su colega Mark Ruffalo —con quien nunca ha compartido rodaje, pero sí un activismo político y social muy público— quien ha elogiado la posición del presidente español ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre Irán. “Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos”, ha comentado en su perfil de Threads, respondiendo a una publicación con la foto de Pedro Sánchez en la que un portal de noticias recoge declaraciones antibelicistas del presidente español, tras negarse a que EE UU use sus bases militares para ataques a Irán: “Los verdaderos aliados se deben mutuo apoyo en tiempos de lucha, pero no obediencia ciega por un camino imprudente. La guerra no es la respuesta”, decía Sánchez.

El actor de Spotlight o Pobres criaturas, que en la gala de los Globos de Oro de este 2026 criticó fuertemente a la Administración de Trump —“es el peor ser humano del mundo”, dijo sobre el republicano— y al ICE, insiste en su mensaje en que su país debe retirarse de la guerra y detener “esta locura”. “¡Hagamos lo CONTRARIO de lo que se hizo en Irak! Irán no es una nación atrasada. Estamos subestimando gravemente su ejército, su sociedad y su pueblo. Se trata de un error estratégico impuesto por Netanyahu, pero que paralizará al mundo y causará mucho derramamiento de sangre y muertes, y todavía hay razones de peso por las que Estados Unidos se está viendo arrastrado a ello. Todo el mundo sufrirá”, asegura el intérprete cuatro veces nominado al Oscar.

La publicación, que ya cuenta con más de 17.000 Me gusta y cientos de comentarios, ha recibido, en general, muchos elogios, pero también alguna crítica. “Bien dicho, Mark. Me hace feliz que seas un buen hombre y uses tu posición para hablar. Gracias”, le ha respondido un usuario. “Oh Mark, qué ignorante y desinformado estás. ¿Por qué alguien te creería a ti, un estadounidense privilegiado, en lugar de a la mayoría de la población iraní, que está agradecida de que EE UU e Israel vayan a salvarlos?”, ha escrito otro.

Ruffalo nunca ha abandonado su activismo ni se ha mostrado preocupado por recibir menos ofertas laborales por ello. Hace años que usa sus redes sociales no como escaparate de sus proyectos cinematográficos, sino como altavoz de las causas ambientales, sociales y de derechos humanos que defiende. El pasado febrero, por ejemplo, se sumó a otros actores, como Javier Bardem, Tilda Swinton o Brian Cox, para firmar una carta abierta en la revista Variety contra la Berlinae por “su silencio sobre Gaza” y “la censura a los artistas”.

“No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno”, dijo Sánchez en una rueda de prensa en alusión a Trump el pasado 4 de marzo, cuando recuperó el claim de “no a la guerra”. Pero mientras estrellas de Hollywood como Susan Sarandon o Mark Ruffalo elogian al presidente español por oponerse al estadounidense, hace días que Trump critica fuertemente a Sánchez. En una breve conversación mantenida con el New York Post el pasado 5 de marzo, por ejemplo, llamó “perdedora” a España y aseguró que “son muy hostiles con todo”. “No se comporta como un buen compañero de equipo y nosotros tampoco vamos a serlo con España”, amenazó.